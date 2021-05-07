يختلف موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الخامس والعشرين من رمضان يوميًا، ومن محافظة لأخرى، ويهتم المواطنون بمتابعة مواعيد الصلاة لأداء الصلاة في أوقاتها ومعرفة موعد الإفطار.

وتقدم «الوطن»، استمرارا للخدمات المختلفة والمستمرة التي تقدمها لقرائها موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الخامس والعشرين من رمضان 2021 بمختلف محافظات ومدن مصر وفق الموقع الإلكتروني، التابع للهيئة المصرية العامة للمساحة وذلك على النحو التالي:

موعد أذان المغرب والإفطار اليوم الخامس والعشرين من رمضان

جاء موعد أذان المغرب اليوم الخامس والعشرين من رمضان في عدد من محافظات ومدن مصر المختلفة على النحو التالي:

موعد أذان المغرب اليوم في القاهرة

موعد أذان المغرب هو 6:36 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسكندرية

موعد أذان المغرب هو 6:44 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في بني سويف

موعد أذان المغرب هو 06:35 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الإسماعيلية

موعد أذان المغرب هو 6:33 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الجيزة

موعد أذان المغرب هو 6:36 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في جنوب سيناء

موعد أذان المغرب هو 6:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسوان

موعد أذان المغرب هو 6:20 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الدقهلية

موعد أذان المغرب 06:38 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في أسيوط

موعد أذان المغرب: 06:32 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في سوهاج

موعد أذان المغرب 06:29 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الشرقية

موعد أذان المغرب: 06:36 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في الغربية

موعد أذان المغرب 06:39 مساءً.

موعد أذان المغرب اليوم في البحر الأحمر

موعد أذان المغرب 06:22 مساءً.