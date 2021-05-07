«مسحراتي المحروسة» يتناول العنف الإلكتروني: «متسكتيش واتعلمي تتكلمي»

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» في حلقة اليوم، العنف الإلكتروني ومخاطر الإنترنت وما ينتج عنه من تنمر والتحرش والتطاول والاعتداء على الطفول، والمقصود من هذه الوسائل الاجتماعية هي التواصل، وضرورة توفير سبل الحماية في البيانات الشخصية.

وعلى خلفية موسيقية لطبلة المسحراتي، قالت شخصية المسحراتي الكرتونية: «النت شاطر وله مخاطر، وهو ده اللي حاصل وعليه التنمر، وفيه تحرش وفيه تطاول واعتداء على الطفولة، وعلى الصبايا والنساء، ودي وسائل مش للجريمة والعنف، ده للتواصل، عاوزين نوفر فرص الحماية، وسبل الأمان هي الضمان هي الوقاية اتكلمي يا بنت بلدي وفيه قانون هيكون مصيرك متسكتيش واتعلمي تتكلمي هتحمي نفسك وغيرك».

ووجه المسحراتي نصيحة للآباء والأمهات بضرورة التقرب من أولادهم، قائلا: «صاخبوا ولادكم وعودوهم يحكوا المشاكل ويسمعوهم، صاحبوا ولادكم شباب وبنات وامنوهم وطمنوهم».

«مسحراتي المحروسة» برنامج تنفذه منصة «بلاتفورم» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويوقظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

ويتضمن البرنامج العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.