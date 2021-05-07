ندوة لـ«الثروة الحيوانية» بسوق العامرية للتوعية بالتأمين على الماشية

نظم صندوق التأمين على الثروة الحيوانية، ندوة إرشادية بيطرية بسوق الخميس بالعامرية بمحافظة الإسكندرية، وذلك لتوعية المربيين بأهمية التأمين على الثروة الحيوانية، واستعراض المزايا التي يقدمها الصندوق.

وقال اللواء دكتور ايهاب صابر مساعد وزير الزراعة للخدمات البيطرية، إنَّ ذلك يأتي تنفيذا لتوجيهات وتكليفات السيد القصير وزير الزراعة وإستصلاح الأراضي، بدعم صغار المربيين والتواصل المستمر معهم، والوصول إليهم في الأسواق، مشيرًا إلى أنَّ ذلك ياتي ضمن سلسلة من الندوات الإرشادية التوعوية والقوافل البيطرية والتي يتمّ إطلاقها في المحافظات المختلفة لتنفيذ هذا الدور.

وأوضح أنَّه يتمّ استعراض اهم المميزات التي يقدمها الصندوق للمربي، فضلا عن الاعلان قسائم خصم علي الاعلاف والأدوية، يتم تقديمها للمربيين، كذلك توزيع النشرات الإرشادية البيطرية التي تهم المربيين.