تعرف على ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار

كشفت قناة إم بي سي مصر، عن ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار، حيث تقع الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية المقلب الذي يعرض عقب أذان المغرب مباشرة.

وتقع نسرين طافش، ضحية حلقة رامز جلال اليوم من برنامج رامز عقله طار، الذي يستعين فيه بالفنان حسن عسيري، والإعلامية سارة مراد، للوقوع بضحاياه، داخل مدينة الملاهي بالمملكة العربية السعودية.

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عدد كبير من الفنانين، منهم محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، زطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.

سيرة ومسيرة

يذكر أنّ الفنانة نسرين طافش، هي ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).

المداح

وتُشارك الفنانة نسرين طافش، في الماراثون الدرامي لشهر رمضان الجاري، من خلال مسلسل المداح، مع الفنان حمادة هلال.

مسلسل المداح هو بطولة حماده هلال ونسرين طافش وأحمد بدير ودنيا عبدالعزيز وخالد سرحان وحنان سليمان ومحمد عز، وعدد آخر من الفنانين، من تأليف ورشة أمين جمال، وإخراج أحمد سمير فرج.

وتدور أحداث المسلسل، حول صابر المداح رجل متدين ومحبوب. تمكن منه الشيطان بسبب من تعلق قلبه بحبها، فقتل أقرب الناس إليها، وانقلبت الحياة رأساً على عقب