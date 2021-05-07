«القباج» تنعى الدكتور إيهاب سراج الدين: الإنسان العظيم والطبيب الأمين

«ذهبت وسيرتك العطرة وأعمالك الجليلة ستبقى يا دكتور إيهاب، المصري الأصيل والإنسان العظيم والطبيب الأمين، سلامًا وليس وداعًا».. هكذا نعت وزيرة التضامن الاجتماعي الدكتورة نيفين القباج، الدكتور إيهاب سراج الدين مستشار جمعية الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم ومدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة.

وقالت وزيرة التضامن: «بالأصالة عن نفسي وبصفتي نائب رئيس جمعية الهلال الأحمر المصري وبالنيابة عن زملائي من أعضاء مجلس الإدارة ومن فريق العمل العظيم ومن فرق المتطوعين الشجاعة، ننعى ببالغ الحزن والأسى فقدان الدكتور إيهاب سراج الدين مستشار جمعية الهلال الأحمر المصري لبنوك الدم ومدير بنوك الدم القومية بوزارة الصحة، وننعى وزارة الصحة والسكان في فقدها الغالي كما نسأل الله عز وجل أن يحفظ أطباء مصر وفرق التمريض وجميع الفرق المعاونة في جهودهم العظيمة وفي شجاعتهم الباسلة والمشرفة لمصرنا الحبيبة».

«القباج» تتقدم بالتعازي لأسرة الفقيد

وتقدمت «القباج» بأصدق التعازي لأسرة الفقيد، داعية من المولى عز وجل أن يتغمده برحمته ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان.

وتوفي الدكتور إيهاب، أمس، جراء إصابته بفيروس كورونا أثناء خدمته، كبطل من أبطال القطاع الطبي، وهو ليس فقط بطلًا على مستوى المهنة ولكنه إنسان بكل ما تحمله الكلمة، كريم الخلق، شجاع، طيب القلب، سريع الاستجابة لأي سؤال أو خدمة، أمين في عمله، حنون مع المرضى والضعفاء، متبسم الوجه أينما تراه رغم كل الظروف، ينشر عطائه ليس فقط لوزارته ولكن للمجتمع المدني وعلى رأسهم جمعية الهلال الأحمر المصري.

من هو الدكتور إيهاب سراج الدين؟

كان الدكتور إيهاب صاحب فكرة تطوير بنوك الدم في جمعية الهلال الأحمر المصري منذ سنوات والتي تخدم الملاين من جموع الشعب المصري في محافظات عديده أثناء الأزمات وأثناء السلم، وقد شمل التطوير تحديث وإضافة أجهزة وأنظمه حديثة على أعلى مستوى تواكب جميع معايير الجودة العالمية لتي تضمن صلاحية وكفاءة أكياس الدم التي سوف يتم استخدامها، علاوة على استخدام أفضل طرق الكشف عن الفيروسات والتي يمكن انتقالها عن طريق الدم، وأيضا أفضل الأجهزة لفصل مشتقات الدم والذي كان لها الأثر الكبير في خدمه المرضى أثناء الأزمات والكوارث، هذا بالإضافة إلى الاحتياجات اليومية لبعض مرضي عمليات القلب والأمراض الأخرى.

ويولي اهتماما كبيرًا بأطفال أنيميا البحر المتوسط؛ مما دفعه إلى تبني فكرة تخصيص عيادات أسنان ومراكز علاج طبيعي لتخدم تلك الفئة وترد على احتياجاتها الخاصة بمرضها.