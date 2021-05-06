 التضامن: ننسق مع الصحة والداخلية للتعامل مع «كبار بلا مأوى» في الشارع

قال حسني يوسف مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، إن المتواجدين في الشارع الذين يتم التعامل معهم ثلاثة أنواع، أولهم المتسول المحترف، وهو متسول ذاتي أو طفل مستغل يتم استغلاله، مشيرا إلى أنه يرفض الذهاب مع فريق أطفال وكبار بلا مأوى لأن له عائلة وبيت.

التنسيق مع الداخلية للتعامل مع المتسولين بالشوارع

وأضاف يوسف لـ«الوطن»، أنه يتم التنسيق مع الداخلية للتعامل مع هؤلاء المتسولين، كما يتم التعامل مع وزارة الصحة للتعامل مع الحالات من كبار بلا مأوى، مشيرا إلى أن هناك كبار بلا مأوى يعانون من أمراض نفسية وعقلية ويتم نقلهم لمستشفى الصحة النفسية التابعة لوزارة الصحة.

وأشار إلى أن هناك نوع ثالث من المتواجدين بالشارع، وهو حالات لأبناء يلفظون أبائهم، أو أبناء بلا مأوى، أويكونوا قد تعرضوا لظروف صعبة ولم يجدوا مأوى لهم، مشيرا إلى أنه يتم إيوائهم في دور الرعاية، التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، مؤكدا أن النوع الثالث ونظرا لتعرضهم هؤلاء لظروف اجتماعية صعبة يستجيبون بسهولة.

وأكد مدير البرنامج القومي لأطفال وكبار بلا مأوى، أن من يمتهنون التسول يرتدون ملابس التسول وفى نهاية اليوم يذهبون لبيوتهم، وبالتالي يرفضون الذهاب معنا، قائلا: «هناك أسر كاملة تتسول، ويتم التنسيق مع وزارة الداخلية لردعهم».

كل أجهزة الدولة تعمل على الفئات الأولى بالرعاية

وأشار إلى أن كل أجهزة الدولة تعمل على الفئات الأولى بالرعاية، سواء من خلال تكافل وكرامة، أو رعاية صحية، وحياة كريمة، وتوفير إسكان اجتماعي، بالتنسيق مع مختلف الوزارات، وتوفير حياة كريمة لكل الأولى بالرعاية، لافتا إلى أن كل البرامج تُخدم في النهاية على توفير حياة كريمة للأسر، حتى لا يكون هناك منتج يذهب للشارع.

وأوضح أنه لا بد أن يكون هناك ردع لمن يمتهنون التسول، نظرا لأن هناك قنوات شرعية للمعاشات والدعم النقدي وتكافل وكرامة والضمان وغيرها.