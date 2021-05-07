نظام تعليمي جديد.. 14 معلومة عن مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية 

تشهد محافظة كفر الشيخ تجارب تعليمية متعددة أثبتت نجاحات وأشاد بها الطلاب وأولياء الأمور، منها المدرسة المصرية اليابانية ببيلا، ومن التجارب الجديدة والتي ستبدأ الدراسة بها العام المقبل مدرسة كفر الشيخ الدولية الحكومية، الواقعة على رافد الطريق الدولي الساحلي، والتي وجدت اهتماما كبيراً من اللواء جمال نور الدين ، محافظ كفر الشيخ ، وتفقدها عدد من المرات رافقه خلالها عمرو البشبيشي، نائب المحافظ ، باشراف الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، والتي افتتحها اللواء الدكتور رضا حجازى ،نائب وزير التربية والتعليم.

وقالت الدكتورة بثينة كشك ، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ،تشغيل المدرسة الدولية الحكومية يعد بمثابة تشغيل نوعية جديدة من المدارس بمحافظة كفرالشيخ المدرسة الرسمية الدولية ، وتهدف إلى إتاحة الفرصة لأولياء الأمور الراغبين في تعليم أبنائهم تعليمًا دوليًا بتكاليف أقل، والمدرسة تدعم النظام البريطاني - البكالوريا الدولية، وترتكز فلسفتها على تقديم خدمة تعليمية متميزة بتكلفة مناسبة لشريحة من المجتمع المصري، وذلك بدعم فني من مؤسسة أصحاب المدارس الدولية.

ووفق بيان فأن أبرز 14 معلومة عن المدرسة الرسمية الدولية بكفرالشيخ هي :

1- مدرسة رسمية حكومية تطبق المناهج البريطانية IGCSE .

2- بدأ التقديم للطلاب الراغبين بالالتحاق بالمدرسة في 28 فبراير وحتى 25 مارس من 2021.

3- تقبل الطالب بمرحلة رياض الأطفال بمستوييها الأول والثاني، والصف الأول والثاني والثالث الابتدائي .

4- تقبل من سن 4 سنوات وحتى 6 سنوات إلا يوم ،رياض أطفال مستوى أول

5- .تقبل من سن 6 سنوات الصف الأول الابتدائي.

6- تبدأ الدراسة في شهر سبتمبر 2021.

7- عدد الطلاب المتقدمين للالتحاق بالمدرسة نحو 825 طالب.

8- يضم الفصل الواحد من 25 إلى 30 طفل.

9- البرامج التعليمية بريطانية، مثل المدارس الدولية ولكنها تابعة للوزارة.

10 -.تخضع لإشراف المالي للوزارة، وتحدد آليات الصرف.

11- الخريج يحصل على شهادة دولية معتمدة النظام البريطاني – البكالوريا الدولية

12- يتم قبول الطالب بعد اجتياز الاختبار التحريري، والذي بدأت إدارة المدرسة في إجراءه في 18/4/2021 على أن يتم الانتهاءمن اختبار جميع الطالب المنطبق عليهم شروط التقديم في27/5/2021.

13- اجتياز مقابلة إدارة المدرسة مع أولياء الأمور، بالاشتراك مع مؤسسة المدارس الدولية في مصر ، بالمواعيد التي يجريإخطارهم بها.

14- تعلن النتائج من قبل المدرسة تليفونيًا والايميل أولياء الأمور.