تعليم كفر الشيخ: لا يوجد شكاوى من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني

أكدت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم في كفر الشيخ، انها تتابع على مدار الساعة الامتحان التجريىي للصف الأول الثانوي من خلال غرفة العمليات بديوان المديرية ولتلقى أي شكاوى والعمل على حلها على الفور، تيسيرا للطلاب وعملا على تدريبهم على التعامل مع النظام التقييمى الجديد.

وقالت «كشك»، إنها لم تتلق شكاوى من الدخول على منصة الامتحان الإلكتروني حتى الآن، مشيرة إلى أن الكثير من الطلاب سجلوا مع التعامل والإجابة عن الأسئلة بصورة واضحة دون توقف لسيستم الامتحان.

وتابعت أن تجربة التدريب على التقييم الجديد مهمة قبل انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول والتى ستكون بدرجات.

طلاب: نواجه صعوبة في التسجيل لأداء الامتحانات

في المقابل، اشتكي بعض الطلاب، من صعوبة الدخول على المنصة، حيث وجدوا صعوبة في التسجيل.

وقال الطالب محمد دسوقي، لـ«الوطن»، إنه وجد صعوبة كبيرة في الدخول للمنصة، حيث لم يستطع التسجيل على «التابلت»، وبعد وقت طويل تمكن من التسجيل وأداء الامتحان.

وأكدا الطالب خالد أحمد، لـ«الوطن»، أنه وجد صعوبة في التسجيل على المنصة، خاصة أنهم لم يتسلموا خطوط الإنترنت الخاص بـ«التابلت»، من المدارس، وأن بعض المعلمين لم يعلموا شيئا عن كيفية تسجيل الدخول.

ونشرت وزارة التربية والتعليم، الإحصائيات الختامية لامتحان اليوم الثاني التدريبي للصف الأول الثانوي، وبلغت نسبة الحضور 97%، بإجمالي 653 ألف طالب.

وأشارت الوزارة، إلى مشاركة 629 ألفا و933 طالبا، في امتحان مادة الجغرافيا، و631 ألفا و376 طالبا في امتحان اللغة الإنجليزية.

وأضافت أن امتحان اللغة الفرنسية، شهد مشاركة 1903 طلاب، واللغة الألمانية 18 طالبا، وأن مجموع الامتحانات التي جرى تسليمها بنجاح مليون و263 ألفا و230 امتحان إلكتروني، رغم تعليق الدراسة في بعض المحافظات لسوء الأحوال الجوية.