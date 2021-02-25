تعليم كفر الشيخ تستعد للامتحانات بغرف عزل وفرق للتدخل

استعدت مديرية التربية والتعليم بمحافظة كفر الشيخ، برئاسة الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم، لإجراء امتحانات الفصل الدراسي الأول لسنوات النقل، والتي من المقرر أن تبدأ يوم السبت المقبل، حيث وجهت مديري عموم الإدارات التعليمية باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، والتأكد من سلامة جميع الطلاب المتقدمين لأداء امتحان الفصل الدراسى الأول للعام 2020 / 2021، للصفين الأول والثاني الثانوي.

كما وجهت وكيل الوزارة بعرض أي طلاب على الزائرة الصحية حالة ظهور أي أعراض مرضية على أحد الطلاب، وكتابة تقرير طبي لتأجيل امتحان الطالب للفصل الدراسي الثاني، ولا يسمح له بتأدية الامتحانات، حفاظاً على الصحة العامة لجميع الطلاب، مشيرةً إلى أنه سيتم عزل الطالب بالمدرسة أثناء تأديته الامتحان، فى حالة ظهور أي أعراض عليه.

ارتداء الكمامات

كما شددت «كشك» على ارتداء الطلاب والمعلمين الكمامات الواقية، مؤكدةً أن امتحانات الصفين الأول والثاني الثانوي سيتم إجراؤها إلكترونيا بالمدرسة للفئات التي تقرر تسليمها لجهاز الحاسب اللوحي «التابلت»، وورقي لباقي الفئات، ابتداءً من يوم 27 فبراير حتى 11 مارس، طبقا للجدول، ما عدا طلاب الدمج التعليمي، والطلاب الذين يؤدون الامتحان بالسجون، يتم اختبارهم ورقياً، طبقاً للمعمول به والفئات التي لم تتسلم التابلت.

وأشارت وكيل وزارة التربية والتعليم إلى أنه يجب على الطلاب مراعاة الزمن المخصص للإجابة على أسئلة كل مادة، حيث يتم غلق الموقع إلكترونياً بعد انتهاء الزمن المحدد لكل مادة، وضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، على أن يقوم مسئولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونياً من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب.

وأوضحت أنها شددت بمنع اصطحاب التليفونات المحمولة وكاميرات التصوير أو أي وسيلة تساعد على الغش داخل اللجنة، ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي الخاص بكل مادة فقط أثناء عقد الامتحان في تلك المادة، كما شددت باستلام الطلاب أكواد الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكتروني لاستمارة التقدم للامتحانات، والتأكد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصي لكل طالب.

فرق عمل بالإدارات

وتابعت وكيل وزارة التربية والتعليم، في بيان مساء اليوم، أنها وجهت بتشكيل فريق عمل إدارة الامتحانات على مستوى كل إدارة التعليمية، برئاسة مدير عام الإدارة التعليمية، وعضوية كل من وكيل الإدارة ومدير التعليم الثانوي، ومدير التطوير التكنولوجي، ورئيس قسم الإحصاء بالإدارة، وموجه أول المادة التي يجرى بها الامتحان، وشددت على مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدرسة بالمساعدة في عملية تجاوز العقبات التكنولوجية، التي قد تواجه الطلاب أثناء عملية الامتحان، وبتواجد مسئول التطوير بالإدارة التعليمية بصفة دائمة، داخل فريق عمل إدارة الامتحانات بالإدارة ومعه جميع البدائل والحلول لأية عقبة تواجه الطلاب في أي مدرسة أثناء عقد الامتحانات.

إجراءات احترازية

كما نبهت على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية، التي تضمن سلامة الطلاب، وتوفير كواشف حرارية وبوابات تعقيم بالمدارس، فضلاً عن توفير الكمامات والقفازات للطلاب، فضلاً عن تعقيم المدارس وتطهيرها قبل الامتحانات وبعد نهاية كل امتحان.