تعليم كفر الشيخ تعتمد جدول امتحانات النقل وتخفض أعداد العاملين لـ50%

قالت الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ الإقليم، اعتمد جداول امتحان الفصل الدراسي الأول للعام الدراسي 2020-2021، بحضور الدكتورة بثينة كشك، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، وتبدأ امتحانات النقل يوم 10 يناير 2020م، لينتهي 4 فبراير 2021م، أما امتحانات الشهادة الإعدادية فتبدأ من 26 يناير، حتى 4 فبراير المقبل.

كما عقدت وكيل وزارة التربية والتعليم، اجتماعا لمناقشة الاستعدادات لعقد الامتحانات، بحضور الدكتور شاكر ندا، وكيل المديرية، والدكتور سلامة الويشى، مدير عام التعليم العام، ومحمد السبكي مدير عام التعليم الفني، وإبراهيم خضر، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية.

ووفق بيان صادر من المديرية، فإن وكيل الوزارة شددت على تنفيذ قرار رئيس الوزراء ومحافظ كفر الشيخ بشأن اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، وضرورة تعقيم كافة المدارس على اختلاف أنواعها، وضرورة تعقيم اللجان الامتحانية، واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية حفاظا على الصحة العامة للطلاب.

وأكدت أنها وجهت بتطبيق قرار اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ والخاص بتخفيض نسب حضور العاملين لـ 50%، بحيث لا تتأثر مصالح المواطنين، حفاظا على صحة المواطنين والعاملين بالتعليم، وتطبيقا للإجراءات الاحترازية.

وأضاف بيان المديرية، أنها تركت حرية تخفيض نسبة الحضور ما بين 50% إلى 35%، حسب عدد العاملين بالمنشأة التعليمية.

وأكدت كشك أن لكل إدارة تحديد الحضور، فإذا كانت نسبة الثلث تكفي لتقديم الخدمة، فيتم الالتزام بها، وفي حالة عدم اكتفاء عدد العاملين بتقديم الخدمات المتعددة، تكون نسبة الحضور 50%، موضحة أن تخفيض نسبة الحضور للثلث نظراً لكثرة العاملين بالمنشأة.