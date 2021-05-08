أسعار الخضروات والفاكهة اليوم السبت 8-5-2021 في مصر

يهتم المواطنون بمتابعة أسعار الخضروات والفاكهة لأهميتها في كل بيت مصري، وتقدم «الوطن» خدمة يومية لقرائها تشمل أسعار الخضروات والفاكهة في الأسواق المصرية اليوم السبت الموافق 8 مايو، على النحو التالي:

أسعار الفاكهة اليوم

سعر الفراولة

بلغ سعر كيلو الفراولة نحو 10 جنيهات.

سعر البرتقال

وسعر البرتقال 10 جنيهات للكيلو.

سعر الجوافة

بلغ سعر كيلو الجوافة في الأسواق اليوم نحو 8 جنيهات.

سعر الموز

وبلغ سعر كيلو الموز اليوم في الأسواق نحو 10 جنيهات.

سعر الرمان

تراوح سعر الرمان بين 5 إلى 10 جنيهات.

أسعار الخضروات اليوم

سعر الخس الكابوتشي

بلغ سعر الخس الكابوتشي في الأسواق اليوم نحو 5 جنيهات.

سعر الكوسة

وصل سعر الكوسة اليوم إلى 6 جنيهات.

سعر البصل

تراوح سعر كيلو البصل من 1.5 إلى 5 جنيهات.

سعر الفاصوليا

وبلغ سعر الفاصوليا اليوم السبت نحو 10 جنيهات للكيلو.

سعر الثوم

تراوح سعر الثوم اليوم في الأسواق بين 5 إلى 9 جنيهات.

سعر البطاطس

بدأ سعر البطاطس في الأسواق اليوم بـ1.5 جنيه وصولا إلى 3 جنيهات.

سعر البامية

وتراوح سعر البامية اليوم بين 30 إلى 40 جنيهًا للكيلو.

سعر البسلة

تراوح سعر البسلة اليوم السبت، بين 3 و6 جنيهات للكيلو.

سعر الطماطم

تراوح سعر الطماطم بين جنيه ونصف الجنيه حتى 3 جنيهات للكيلو.

سعر السبانخ

وصل سعر السبانخ في الأسواق اليوم إلى 5 جنيهات للكيلو.

سعر الفلفل الألوان

وتراوح سعر الفلفل ألوان في الأسواق بين 15 جنيها إلى 25 جنيهًا للكيلو.

سعر الجزر

تراوح سعر الجزر بالأسواق اليوم بين 1.5 إلى 3 جنيهات للكيلو.