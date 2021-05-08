حظك اليوم السبت 8-5-2021 برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي

مولود برج الجدي يعرف عنه العقلانية في جميع أمور حياته ولا يتخذر قرارات مصيرية بسهولة، وتقدم «الوطن» في ضوء خدماتها اليومية والمتنوعة حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيدين المهني والعاطفي، وفقًا لتوقعات خبيرة الأبراج والفلك عبير فؤاد التي تقدمها لأصحاب البرج بشكل يومي.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد المهني

القمر في وضع معاكس.. لا تصر على التمادي في أخطاء يلومك البعض عليها، ولا تتسرع في توقيع أي أوراق.

حظك اليوم لمواليد برج الجدي على الصعيد العاطفي

عليك اليوم أن تبتعد عن التعالي والعناد، وتجنّب التحديات.

ومن أبرز مشاهير برج الجدي الفنانة نادية لطفي، ويوافق تاريخ ميلادها 3 يناير.