تموين دمياط: تحرير 942 محضرا ضد المخالفين

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية في دمياط، برئاسة علي الغزاوي، تحرير 942 محضرا ضد المخالفين خلال الحملات التي شنتها في إبريل الماضي.

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وتحرير 146 محضرا للمخابز لوجود مخالفات، منها نقص وزن رغيف الخبز وعدم الالتزام بالمعايير والموازين المقررة والعمل دون ترخيص.

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وبالمتابعة الميدانية على الأسواق لمتابعة حركة السلع، تم تحرير 796 محضرا لوجود مخالفات، تنوعت ما بين عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط حالات غش تجاري، وعدم وجود شهادات صحية والذبح خارج المجازر.

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وأكدت المديرية بأنها لا تدخر جهدا في المرور والمتابعة على الأسواق والمخابز والمواد البترولية، بصفة مستمرة وتنفيذ تعليمات المحافظ، للتأكد من توافر السلع التموينية للصرف للبطاقات.

يأتي ذلك نفيذًا لتوجيهات الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بضرورة تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمخابز ومستودعات الغاز، والتأكد من توافر السلع والمواد البترولية بالأسواق، والتزام المخابز بتوفير الخبز بالمواصفات والموازين المقررة وإعلان أسعار السلع بالأسواق.

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