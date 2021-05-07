رامز جلال يغازل نسرين طافش: «راح تندمي إنك جيتي»

وقعت الفنانة السورية نسرين طافش، ضحية لبرنامج المقالب «رامز عقله طار»، المذاع على قناة «MBC مصر» الفضائية.

واستقبل رامز جلال ضيفته بمقدمة ساخرة، وقال عنها: «حصلت لنا فجأة.. إنتي مين يا أبلة ومين حدفك علينا.. هي الشهرة بقت مستباحة للدرجة دي!! النهاردة هنكسر مناخيرك، وهنمدك على رجليكي».

وأضاف «رامز»: «بدأت مطربة واتجهت للتمثيل عشان تضايقنا.. راح تندمي إنك جيتي أصلا»، كما غازلها قائلًا: «ملبن على هيئة إنسان».

ويستضيف رامز جلال، في برنامج «رامز عقله طار»، عددا كبيرا من الفنانين، منهم محمود عبد الرحيم «جنش» حارس مرمى نادي الزمالك، ومهاجم النادي الأهلي مروان محسن، والفنان حمادة هلال، وطارق يحيى، والفنان معتصم النهار، والكابتن رمضان صبحي، والفنان كريم عفيفي نجم مسرح مصر، والفنانة نسرين طافش، ومؤدي المهرجانات حمو بيكا، فضلًا عن الفنان محمد هنيدي وأحمد حلمي.

مسيرة نسرين طافش

يذكر أنّ الفنانة نسرين طافش ممثلة سورية، ولدت في مدينة حلب، انتقلت للعيش في العاصمة السورية دمشق في عام 1999، وتخرجت في المعهد العالي للفنون المسرحية بدمشق في عام 2008. بدأت التمثيل في مسلسل (ربيع قرطبة)، لتشارك بعد ذلك في العديد من المسلسلات مثل: (رجال تحت الطربوش، ربيع قرطبة، أهل الغرام، صدى الروح، السراب، صبايا، تحالف الصبار)، أيضًا لها العديد من المسرحيات مثل (العرس، التيه، كذا انقلاب).