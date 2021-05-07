«واقف على تكة».. مفاجأة هيثم شاكر في عيد الفطر المبارك

انتهى النجم هيثم شاكر من تسجيل أغنية جديدة سيهديها لجمهوره في عيد الفطر المبارك، وذلك احتفالا بعيد ولاستكمال أعماله الغنائية لعام 2021.

الأغنية الجديدة التي سجلها شاكر بعنوان «واقف على تكة» وهي من كلمات أحمد حسن راؤول وألحان أحمد زعيم وتوزيع وسام عبدالمنعم.

كان شاكر قد طرح مؤخرا أغنية بعنوان «كل الأعذار كدابة»، من كلمات هاني صارو، وألحان أحمد زعيم، وتوزيع ومكساج شريف مكاوي، وماستر شريف مكاوي، وإنتاج شرقي برودكشن، وجيتار مصطفى أصلان، وعود إسلام القصبجي.

وتقول كلمات الأغنية: «كل الأعذار كدابة.. بس إحنا اللي بنتغابى.. آه يا عيني علينا غلابة.. بنصدق يا حول الله.. حاجة مش محتاجة نباهة.. لا هو لغز ده ولا دي متاهة.. اللي بيحب يتباهى بحبيبه ويفضل يتباهى».

«شاكر»، قال خلال لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، إن نصر محروس قامة فنية كبيرة للغاية ومنتج لا يختلف عليه اثنين واسم وصاحب نجاحات كبيرة للغاية لكنه أخل به ولم يفعل ما اتفق عليه.

وأشار إلى أنه اختفى بعد نزول الألبوم بيوم، «الألبوم نزل وبدور عليه مش لاقية، ظهر بعد 6 أشهر، كان عنده ظروف، المفروض لو شخص هيختفي يكون فيه اللي ينوب عنده في الشركة، والألبوم لا اتعمله دعاية ولا اتعلق له بوسترات في الشارع ولا أتصور فيديو كليب، فقولتله يلا نشتغل في الجديد بعد مماطلات طويلة جدا فلقيته بيقول مش هقدر أنتج تاني».

ولفت أنه دفع لنصر محروس أموال بـ 6 أصفار مقابل فسخ العقد بينهما، متابعا: «فسخت العقد معاه واشتريت نفسي، ووصلت معاه في وجهات النظر إننا مش هنعرف نشتغل مع بعض ووصلت في الآخر أنه ولا عاوز يشتغل ولا يسيبني أمشي بدون مقابل ومكنش فيه حل إلا الفسخ، والعقد مدته 5 سنوات، نزلت ألبوم واحد فيه والأغاني اللي نجحت فيه أنا اخترتها ودة كان الخلاف بجانب إن مكنش فيه دعاية».