مي عمر عن عملها بالواسطة: الرد بالأعمال.. هتشوفوا تاريخي بعد 10 سنوات

علقت الفنانة مي عمر، على اتهامها بأنها نجحت في عالم الفن بالواسطة، لأن زوجها هو المخرج محمد سامي، قائلة، إنها بعدما شاركت في مسلسلها الأول «الأسطورة» مع زوجها، قدمت مسلسل عفاريت عدلي علام، وأوضحت: «وده مكنش بواسطة، وكنت عاملة مشاهد حب معاه أبيض وأسود جرافكيس، وفي نفس السنة قدمت ريح المدام».

وأضافت «عمر»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة، مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»، أنها سترد بأعمالها، حيث أنها قدمت أعمالا فنية كثيرة خلال السنوات الماضية بدأت بمسلسل الأسطورة: «الرد لازم يبقى بالأعمال، والاتهامات بالواسطة بتاخد وقتها، ولما الناس تشوف تاريخ بعد 10 سنوات هيبصوا على الأدوار، وفي الآخر مش بيهمني اشتغلت بواسطة ولا لأ، أو مع جوزي أو مش معاه، بس المهم جودة الدور».

وتابعت، أنها قدمت مسلسل آخر ديك في مصر مع النجم محمد رمضان: «بعمل حاجات كتير جدا بره، ولما أرجع أشتغل مع محمد يقولوا واسطة، وفي الآخر الناس اللي في الشارع مش بيقولوا الكلام ده ولا بيشوفوا ده».

وأشارت، إلى أنها تغضب من الاتهامات بالواسطة نظرا لطبيعتها كإنسان، لكن هذا الغضب ينتهي عندما تحس بتفاعل الجمهور مع نجاحاتها: «ساعات بتضايق لأني بني آدم، لكن لما بلمس نجاح في الشارع ولما بلمس حب من الناس بحس إن التعب والمجهود اللي عملته حاسين بيه».