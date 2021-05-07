مي عمر: «جبت 96.5% في الثانوية العامة وكان نفسي أبقى زي أحمد زويل»

قالت الفنانة مي عمر، إن التردد أكبر مشكلة تواجهها وتسبب لها مشكلات كثيرة في حياتها، موضحة: «التردد ممكن يعطل نجاح أي شخص، بيخليني مش عارف آخذ قرارات صح ولا غلط، وممكن أضيع فرص حلوة بسبب التردد».

وحول ما إذا كانت تشعر بالغيرة أوضحت «مي عمر»، خلال حوارها مع الإعلامية بسمة وهبة مقدمة برنامج «العرافة» الذي يعرض عبر شاشة «المحور»: «الغيرة شعور إنساني، بغير ممكن من حد عمل حاجة أنا معملتهاش ونجاح أنا منجحتهوش، إنجاز معين أنا لسه متأخرة عليه».

وتابعت: «كنت بغير ونفسي أبقى زي أحمد زويل وأنا صغيرة في المدرسة، مكنش نفسي أبقى عالمة، كان نفسي أحصل على جائزة عالمية زيه، وكان نفسي أحقق حاجات محدش حققها، كنا بندرسه وعرفنا إنه كان بينام قليل جدا، وبينام في اليوم 4 ساعات، وقلت همرن نفسي إني هنام 4 ساعات، وكنت بذاكر جامد جدا ودحيحة وكنت جايبة 96.5% في الثانوية العامة، وكنت كل يوم بقلل ساعات نومي عشان أوصل لـ4 ساعات، ومعرفتش أوصل لهم».

وحول أكثر شخص يشعر بالغيرة منها، ضحكت مي عمر، قائلة: «سؤال غريب جدا، مش هقول ده بيغير مني ودي بتغير مني، لكن دي حاجة طبيعية جدا، ممكن حد يبص لي بصة إعجاب بتسريحة عاملاها مثلا، ومحدش أذاني بسبب غيرة قبل كده».