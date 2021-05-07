أستاذ حالات حرجة: الحمى الروماتيزمية يمكن أن تحدث تليفا في القلب

قال الدكتور حسام موافي، أستاذ طب الحالات الحرجة بكلية طب قصر العيني، إن القلب يوجد به ثلاثة طبقات، وهي الطبقة الخارجية، ثم العضلة، ثم الغلاف الداخلي، وعندما يصاب الإنسان بالحمى الروماتيزمية في القلب، فهناك 12 احتمالا لتضرر القلب، وأكثر شيء يتأثر عند إصابة الإنسان بحمى روماتيزمية، هو الغلاف الداخلي، وعندما يلتهب يمكن أن يتليف.

وأضاف «موافي» خلال تقديمه برنامج «ربي زدني علما» المذاع على فضائية «صدى البلد»، الجمعة، أن الحمى الروماتيزمية قد تصيب بالارتجاع، والصمامان الموجودان في الجهة اليسرى من القلب أكثر تعرضا للإصابة بالحمى الروماتيزمية من الجانب الأيمن، ونادر جدا أن يصاب الجانب الأيمن، ولكن الجراحة حاليا تقدمت جدا، وحتى لو فسد الصمام، يمكن إزالته ووضع آخر بدلا منه، ولا يجب القلق من هذا الأمر والعمليات أصبحت سهلة، والدولة تجريها للمواطن دون أن يدفع مليما واحدًا.

ورد «موافي» خلال الحلقة على سؤال من أحد المتابعين، يشكو من انخفاض الضغط رغم أن نسبة الحديد في جسده جيدة، قائلا: «لا علاقة بين الأنيميا والضغط الواطي، ولو واحد عنده أنيميا ضغطه يبقى عالي، لأن الأنيميا تعلي الضغط، والضغط الواطي ينتج عن سببين، إما أن هذا أمر أنت مولود به، وإما أنه توجد مشكلة في الهرمونات المسؤولة عن ضبط الضغط، وأشهرهم هرمون الكورتيزون، وقياس هذه الهرمونات سهل جدا».

وتابع: «لكي يحدث نقص في الكورتيزون، يجب أن يحدث نقص في الصوديوم، وبدلا من قياس نسبة الحديد يجب عليك قياس نسبة الصوديوم، ومرضى الضغط في بعض الأحيان تكون حالتهم جيدة، ويسقطون عند الوقوف على قدميهم، ولذلك يجب قياس الضغط مرتين مرة أثناء النوم، ومرة أثناء الوقوف».

وأوضح أن هناك بعض الأدوية تؤدي إلى انخفاض الضغط، ويجب عليهم قياس الضغط باستمرار وإذا كان ينخفض بشدة عليهم تغيير هذه الأدوية.