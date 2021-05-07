هيثم شاكر عن أغاني المهرجانات: كسرت الدنيا بس مقدرش أسمعها

علق الفنان هيثم شاكر على أغاني المهرجانات التي انتشرت مؤخرًا، قائلا إن هذه الأغنيات نجحت و«كسرت الدنيا»، ولكن يستطيع منافستها، وهي ليست أول ظاهرة تحدث في الموسيقى وتجذب إليها الجمهور، ولا يعلم إلى متى يستمر ذلك، وحاليا يجذبون شريحة كبيرة من المجتمع ولكن يظل الفن فن، وعلى مدار تاريخ الفن ظهرت أفكار منها الذي يستمر ومنهم ما لا يستمر وينتهي بعد فترة معينة.

وأضاف «شاكر»، خلال لقاء ببرنامج «شيخ الحارة والجريئة»، المذاع على شاشة قناة «القاهرة والناس»، وتقدمه المخرجة إيناس الدغيدي، أنه لا يستمع لأغاني المهرجانات، «مش ذوقي، مبقدرش ومش بستحمل أسمعها»، متابعا: «الأغاني دي مقعدتش حد في البيت لأن في النهاية الرزق بتاع ربنا في وجودهم أو غير وجودهم، وفي النهاية مش هيصح غير الصحيح».

ولفت إلى أن أبناءه لا يستمعون لأغاني المهرجانات، وبالرغم من ذلك يوجد تقصير من المطربين، فالجمهور يبحث عن الشيء المبهج وتخرجهم عن «المود»، متابعا: «لما بنسمع أغاني الأطفال بنقعد نرقص ونعمل حركات لا يمكن تعمليها في العادي والطبيعي، وده نفس اللي بيحصل في أغاني المهرجانات الناس بتخرج طاقة وبترقص على حاجات هم مستحيل يعملوها في الطبيعي وفي حياتهم العادية وهما لقوا المتنفس في الأغاني دي».

وردًا على شائعة إنتاجه لمسلسل «حب عمري» وكتابته باسم منتج وهمي، قال مستنكرًا: «هو أنا فلوسي للدرجة دي كتيرة عشان أعمل مسلسل من إنتاجي؟، دة شيء صعب عليا ولسة موصلتش للمرحلة دي»، مؤكدا أن المسلسل لم يكن من إنتاجه، بل إنتاج شركة تدعى «الدهب»، وأنتجت مسلسلًا قبله.