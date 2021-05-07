أول تعليق لـ«عم فهمي» بعد بكائه أمام الرئيس: قالي كل طلباتك مجابة

«سبحان الله قابلته وبكيت لما شوفته.. مكنتش مصدق».. كلماتٌ عبّر بها فهمي محمد حسن، المسن، الذي قابل الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم الجمعة، خلال جولة تفقدية لأعمال تطوير عدد من المحاور والطرق الجديدة بمنطقة شرق القاهرة، عن ذلك اللقاء المفاجئ الذي حمل لها فرحةً كان يخفيها له القدر، متابعًا: «الريس قال لي: كل طلباتك مجابة، والريس ربنا بعته لإنقاذ الغلابة».

مفاجأة كشف عنها «فهمي» خلال حديثه، حيث أكد أنه أرسل خطابا للرئيس عبد الفتاح السيسي، أملا في الرد ولا يعرف إذا ما كان الخطاب وصل أم لا في شهر أغسطس الماضي، بخصوص تمليك الأرض، وكان أمله مقابلته، ليتحقق الأمل دون سابق إنذار وبشكل مفاجئ، أجبر دموع الرجل السبعيني على أن تنهمر من عينيه وتبلل وجنته.

وأكد أن هذه الأرض حصل عليها عندما كان مجندا في الستينيات عندما كان في حرب اليمن، ووقتها حصل على قطعة الأرض الزراعية منذ عام 1964، قائلًا خلال حديثه لـ«الوطن» إنه طالب الرئيس بحل المشكلة المتعلقة بأرضه، وطالب بتمليكها له، مشيرا إلى أنه جرى إرسال الأوراق إلى وزارة الزراعة لبحث الشكوى.

ولفت «فهمي» الذي يبلغ من العمر، 77 عاما، إلى أنه كان يعمل بشركة المقاولون العرب، وخرج على المعاش منذ 2004.

وأضاف أنه طلب من الرئيس توفير فرص عمل لأبنائه، والحاصلين على دبلومات فنية، مشيرا إلى أن أحد أبنائه لديه إعاقه في قدميه، ومتزوج ويعول طفلتين، ولا يعمل.