لليوم الثاني.. حملات مكثفة لتطبيق قرار غلق المحال والمقاهي بالإسماعيلية

أغلقت المحال التجارية أبوابها في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، ثاني أيام الحظر، إلا أن الشوارع شهدت زحاما من المواطنين لمدة ساعة تقريبا عقب الإغلاق.

وشهدت شوارع السلطان حسين والعشريني والثلاثيني، تواجد مئات المواطنين فيها، عقب قرار الإغلاق وسط محاولات من الشرطة لمنع التجمعات.

وانطلقت الحملات الأمنية وحملات الأحياء ومراكز المدن في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة، في شوارع شبين الكوم والخامسة والسلطان حسين وشبين والعشريني وسعد زغلول ومصر والثلاثيني، للتأكد من إغلاق المحال بالكامل.

وكلف محافظ الإسماعيلية لجان سرية لمتابعة تنفيذ قرارات الإغلاق في أحياء الإسماعيلية الثلاثة، إضافة إلى المراكز والمدن والقرى ورصد المخالفات، مؤكدا أنه لن يتم التهاون مع أي مخالف للإجراءات الاحترازية، أو قرار مجلس الوزراء بالإغلاق في المواعيد المحددة.

وقال محافظ الإسماعيلية، إنه تم السماح بعمل جميع المطاعم والمنشآت التي تقدم خدمة التيك واي وخدمة توصيل الطلبات للمنازل دون الجلوس، مع تطبيق الإجراءات الاحترازية لفيروس كورونا.

واستثنى محافظ الإسماعيلية من قرارات الإغلاق المطاعم والكافتيريات بالمنشٱت الفندقية، ومحال البقالة والبدالين التموينيين ومحال الخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والأسماك والصيدليات والسوبر ماركت وماكينات تموين المركبات بالوقود ومراكز الصيانة بمحطات الوقود وأسواق الجملة المرخصة.

وطبقت محافظة الإسماعيلية القرار، أمس الخميس، ويستمر حتى 21 مايو الجاري، وخلال فترة إجازة عيد الفطر المبارك، حظر تنقل أتوبيسات الرحلات والحافلات الجماعية من وإلى المحافظة.