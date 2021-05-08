لليوم الثانى.. حملات في مدن مطروح لمتابعة غلق المحال والمقاهي

شنت الوحدات المحلية لمراكز ومدن مطروح حملات مكبرة، لمتابعة تطبيق المحافظة إجراءات مواجهة كورونا، بالاشتراك مع قسم شرطة المرافق وقوات الأمن، لمتابعة مدى الالتزام بغلق المحلات التجارية والمولات والمطاعم والمقاهي والمطاعم في المواعيد المقررة، في تمام التاسعة من مساء اليوم الجمعة.

تداعيات كورونا.. حملات على المحال والمقاهي بسيوة والحمام ومرسى مطروح

وقاد العميد عصام عبدالغني رئيس مركز ومدينة سيوة، حملة لمتابعة تطبيق إجراءات الحد من عدوى فيروس كورونا على المناطق التجارية في وسط سيوة، ومراجعة مواقيت غلق المحال التجارية والكافيهات والمقاهى البلدي بميدان الجامع الكبير، ومنطقة شالي، ومناطق الرمل والأحياء السكنية في أطراف الواحة، فيما شن مركز الحمام حملة في الشوارع الرئيسية تحت إشراف وجيه عبدالرازق رئيس مدينة الحمام، منها شارع الإسكندرية، والعزب وحول مستشفى الحمام، والتزمت أصحاب المحال بالغلق في المواعيد الرسمية في التاسعة مساء.

وقاد مجلس مدينة مطروح برئاسة رضا جاب رئيس المدينة حملة، وانتشرت شرطة المرافق في منطقة سوق ليبيا، لمراجعة غلق 400 محل بالسوق، وشارع إسكندرية وشكري القوتلي، وجول جمال وعلم الروم والجلاء، وعمر المختار والثانوية العسكرية، كما نظمت المدن الأخرى حملات مماثلة على المحال التجارية التي تنطبق عليها اشتراطات الحظر.

إجراءات الدولة لمواجهة كورونا ومنع الزحام بغلق المحلات والمقاهي

اتخذت إدارة أزمة كورونا برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إجراءات بشأن مواجهة جائحة كورونا، ومنها تعديل مواعيد غلق المحال التجارية والمولات والمطاعم، والكافيهات، والمقاهي البلدي، في التاسعة مساء وحتى يوم 16 مايو بنهاية عيد الفطر، واستثناء محال البقالة والصيدليات ومحال الخضروات والفاكهة والمواد الغذائية، ومتابعة مديى التزام أصحاب المحال بالمواعيد الجديدة من عدمة، واستمرار غلق جميع الشواطئ العامة، في مطروح والساحل الشمالي، وحمامات السباحة والبحيرات، واستمرار إجراءات المساجد، ومنع صلاة العيد في الساحات واقتصارها على المساجد التي يصلى بها الجمعة فقط، وحددته مديرية أوقاف مطروح، مع الالتزام بالتباعد الاجتماعي، وارتداء الكمامات الطبية، وعدم التجمعات في الشوارع أو الأماكن العامة، واتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المخالفين.