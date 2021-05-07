زيادة الإصابات وتطعيم المواطنين.. 7 مشاهد لفيروس كورونا بمحافظات مصر

تزايدت أعداد المصابين بفيروس كورونا، اليوم الجمعة، حتى وصلت إلى 1110 مصابين، حسبما أعلنت وزيرة الصحة، وشهدت المحافظات المصرية تحركات كبيرة لمحاولات السيطرة على فيروس كورونا في مصر والتقليل من أعداد الوفيات، بالتوسع في إعطاء لقاح كورونا، واستهدفت كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة، وإعداد المستشفيات وتوفير خزانات الأكسجين الكافية بها.

وأطلق محافظ المنيا أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية، فيما تلقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة، لقاح كورونا، خلال متابعتها لجاهزية شرم الشيخ لاستقبال الموسم السياحي، وناشد الدكتور محمد غنيم رائد زراعة الكلي في الشرق الأوسط من محافظة الدقهلية، الأطباء والمواطنين الإقبال على أخذ لقاح كورونا.

القليوبية تسجل 77 حالة إصابة جديدة بكورونا و7 حالات وفاة

أعلنت محافظة القليوبية، تسجيل 77 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بين مواطني المحافظة، بجانب 17 حالة استقبلتهم المحافظة من خارجها، خلال الـ24 ساعة الماضية، وجاء مركز بنها أعلى نسبة إصابة بـ28 حالة، ثم مركز طوخ بـ8 حالات، يليه غرب شبرا الخيمة بـ9 حالات، ثم شرق شبرا والخانكة بـ5 حالات لكل منهما، وشبين وقليوب بـ4 حالات لكل منهما، و3 حالات بقها وحالتين بكفرشكر، بينما حققت العبور صفر إصابة.

وسجلت المحافظة 7 حالات وفاة بمضاعفات فيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، بينهم 6 سيدات ورجل، بإجمالي وفيات على مستوى المحافظة منذ بدء الجائحة وحتى الآن 1386 حالة

دعم مستشفى مغاغة بخزان أكسجين لمواجهة كورونا بسعة 11 ألف لتر

دعمت مديرية الصحة بمحافظة المنيا مستشفى مغاغة العام، بخزان أكسجين سائل سعة 11 ألف لتر بمشتملاته وسيتم تركيبه، وتابع تدشين واستلام الخزان للعمل قريبا، ضمن المنظومة الصحية بحضور كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، والدكتور محمد النادي وكيل وزارة الصحة، والمهندس محمد السيد ليلة رئيس مركز ومدينة مغاغة، ومدير مستشفى مغاغة العام.

نائب وزير السياحة تتلقى لقاح كورونا بشرم الشيخ

تلقت غادة شلبي، نائب وزير السياحة اللقاح المضاد لفيروس كورونا، بأحد المراكز الطبية المخصصة لتطعيم العاملين بمدينة شرم الشيخ، بمحافظة جنوب سيناء، وحثت العاملين بالإسراع في تلقي التطعيم، حفاظًا على سلامتهم، وأمان المقصد السياحي المصري.

أوضحت نائب الوزير، أن الدولة المصرية تحرص على تطبيق كل الإجراءات الاحترازية، لبث رسالة طمأنة للسائحين بأمان المقصد السياحي المصري، والحفاظ على سلامة العاملين بالقطاع والمواطنين والسائحين، وناقشت مع المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، مدى جاهزية المنشآت السياحية والفندقية بمدينة شرم الشيخ، لاستقبال الموسم السياحي الصيفي.

دعم مستشفيات البحر الأحمر بـ30 مكثف أكسجين لرعاية مصابي كورونا

أعلن الدكتور تامر مرعى، وكيل وزارة الصحة بالبحر الأحمر، عن توريد 30 مكثف أكسجين بقيمة 600 ألف جنيه، اليوم الجمعة، دعما من وزارة الصحة، حيث يتم استخدام مكثف الأكسجين بدلا من أسطوانات الأكسجين، في إطار إجراءات مواجهة فيروس كورونا المستجد، مؤكدا أنه سيتم توزيع المكثفات على مستشفيات مدن المحافظة، طبقا لاحتياج كل مستشفى، موضحًا حرص الدكتورة وزيرة الصحة والسكان على دعم المستشفيات وتطوير الخدمات المقدمة للمرضى ومتابعة سير العمل.

إطلاق أول مركز متنقل للقاحات كورونا على مستوى الجمهورية المنيا

تفقد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه الدكتور محمد أبو زيد، ناب المحافظ، أول مركز متنقل للقاحات فيروس كورونا المستجد، على مستوى الجمهورية، بميدان بالاس بمدينة المنيا، في إطار تنفيذ توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والتعليمات الصادرة عن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، بالتوسع في التطعيم بلقاح فيروس كورونا المستجد للمواطنين، بأماكن التجمعات العامة، دور العبادة، ودور الرعاية وعمال النظافة، والمنشاتٓت العامة والخدمية التي يتردد عليها المواطنون.

تطعيم الأقباط بلقاح كورونا في كنيسة الملاك ميخائيل بفاقوس

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، الفرق الطبية المتحركة المخصصة لتطعيم المواطنين بلقاح كورونا المستجد بمحافظة الشرقية، وتابع تطعيم المواطنين والعاملين من الأخوة الأقباط بلقاح كورونا في كنيسة الملاك ميخائيل بمدينة فاقوس والتي تستهدف تطعيم المواطنين بالفئة العمرية المستحقة للحصول على لقاح فيروس كورونا المستجد

وفي محافظة الشرقية أيضا، تم فض سرادقات 4 أفراح بقرية اللبا التابعة للوحدة المحلية بقرموط صهبرة، وتم رفع الفراشة وأعمال الإنارة والكراسي، وتفرقة تجمعات المواطنين واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط: اللقاح الحل الأمثل للتخلص من كورونا

قدم الدكتور محمد غنيم، رائد زراعة الكلى في الشرق الأوسط وأستاذ الكلى والمسالك البولية بجامعة المنصورة، طريقة الخلاص من فيروس كورونا في مصر، في ظل عدم الالتزام الكامل بالتباعد الاجتماعي والزحام الموجود في وسائل النقل العام، ووصول الموجة الثالثة من فيروس كورونا في مصر إلى ذروته، مؤكدا أن تلقي اللقاح هو الحل الأمثل للتخلص من الفيروس والوصول إلى مناعة القطيع عندما يحصل عليه 70% من الشعب المصري.