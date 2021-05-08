الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي يرحل 6 هنود بسبب إصابتهم بـ«كورونا»

كشفت مصادر مطلعة بمطار القاهرة الدولي، أن الحجر الصحي لمطار القاهرة الدولي، بقيادة الدكتور حازم حسين، أوقف اليوم نحو 6 هنود قادمين على الخطوط الجوية القطرية، حيث تبين بعد إجراء التحاليل المعملية إصابتهم بالسلالة الجديدة لفيروس كورونا، وأضافت المصادر، أن الهنود الـ6 حضروا على متن رحلتين، الرحلة الأولى عليها 5 مصابين، والرحلة الثانية كانت تقل مصابا واحدا فقط.

الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي يرحل 6 هنود بسبب إصابتهم بفيروس كورونا المستجد

وتابعت المصادر، أنه تم ترحيل المسافرين الـ6 على الفور على الرحلة نفسها، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، كان أطباء الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أعلنوا إعادة راكب هندي، وذلك بعد توقيفه مساء أمس الخميس، حيث تبين إصابته بكورونا وتم ترحيله خارج البلاد، على متن نفس الرحلة القادم عليها من دولة قطر.

مصدر طبي بالحجر الصحي: مطاراتنا مؤمنة

وصرح مصدر طبي موثوق بادرة الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، أن جميع المطارات المصرية مؤمنة، ويتم فحص جميع الركاب من مختلف دول العالم، للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة، مشيرا إلى توسيع دائرة الاشتباة ببعض الركاب القادمين من الدول التي تشهد ارتفاعا في أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19».

وأضاف، أن الأجهزة الحديثة لعبت دورا هاما جدا في دعم الأطقم الطبية بالحجر الصحي، لاكتشاف الحالات المصابة، مشيرا إلى أن الحالة التي تم ترحيلها أمس، كانت تحمل بي سي آر سلبي، وبالكشف عليه تبين إصابته، ومن ثم إعادته لبلاده على متن نفس الرحلة التي قدم البلاد بها.

وأوضح المصدر، أن أي راكب يحمل بي سي آر إيجابي، يتم عزله فورا واتخاذ كل الإجراءات اللآزمة حرصا على سلامة المسافرين والعاملين بصالات السفر والوصول.

سلطات الحجر الصحي تتخذ كل الإجراءات الوقائية

وتتخذ سلطات الحجر الصحي بمطار القاهرة الدولي، كل الإجراءات الوقائية والاحترازية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19» بموجاته المتعددة وتبعاته المختلفة خاصة بين العاملين بصالات السفر والوصول.