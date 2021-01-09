مطار القاهرة الدولي يستقبل 135 رحلة تقل 14099 مسافرا اليوم

يستقبل مطار القاهرة الدولي، على مدار اليوم السبت، 135 رحلة طيران ركاب دولية وداخلية وخاصة، تقل على متنها 14099 راكبا، كما يغادر المطار 132 رحلة سفر، إلى عدة وجهات أوربية، وعربية، وأسيوية، وأفريقية، تقل على متنها 18175 مسافرا من جنسيات مختلفة.

مطار القاهرة الدولي يستقبل اليوم 135 رحلة تقل 14099 مسافرا من جنسيات مختلفة

وقالت مصادر مطلعة بمطار القاهرة، إن صالات السفر والوصول بمطار القاهرة الدولي، سوف تستقبل خلال الـ 24 ساعة المقبلة رحلات دولية، قادمة من وإلى عدة وجهات خارجية، تسيرها شركات دولية وعربية والناقل الوطنى مصر للطيران، بالإضافة إلى شركات مصرية خاصة.

الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) يرحب بتوقيع بيان العلا

كان الاتحاد الدولي للنقل الجوي (إياتا) رحب بتوقيع بيان العلا خلال اجتماع الدورة 41 للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، بمشاركة قطر والسعودية والبحرين.

الاتفاقية تمهد الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي

وتمهد الاتفاقية الطريق أمام شركات الطيران لاستئناف الربط الجوي الإقليمي والعالمي الذي يخفض أوقات الرحلات، وتكلفة التشغيل على شركات الطيران، كما يوفر روابط جوية أساسية تدعم صناعة السياحة والسفر في جميع أنحاء المنطقة.

وتساهم الاتفاقية في تشغيل مسارات مباشرة بين هذه الدول مما سيوفر وقت كبير على المسافرين، حيث شهدت الرحلات السابقة زيادة على الوقت الأصلي للرحلة من 40 دقيقة لأكثر من 5 ساعات في بعض الحالات، إضافة الى ذلك، ستساعد المسارات المباشرة بتخفيض التكلفة التشغيلية على شركات الطيران، ما يسهم في مساعدتهم في مواجهة التحديات الناتجة عن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 .

وقال محمد علي البكري، نائب رئيس الاتحاد الدولي للنقل الجوي في إقليم أفريقيا والشرق الأوسط: إن إعادة فتح المجال الجوي مع دولة قطر من قبل المملكة العربية السعودية، ومملكة البحرين والإمارات العربية المتحدة وجمهورية مصر العربية خبر سار بالنسبة للمسافرين ولقطاع النقل الجوي، خاصةً خلال هذه الأوقات الحرجة، حيث سيسهم المسار المباشر للرحلات الجوية بتسهيل عملية نقل وتوزيع لقاح كورونا عالمياً، نظراً لأهمية الموقع الاستراتيجي للمنطقة والمجال الجوي الرابط للقارات.

سلطات الحجر الصحي بالمطار تطبق الإجراءات الاحترازية للحد من كورونا

وتطبق السلطات بمطار القاهرة الدولي كافة الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة تفشى فيروس كورونا، وفقاً لتعليمات منظمة الصحة العالمية ووزارة الصحة لضمان سلامة المسافرين والوافدين، من خلال تخفيف التكدس، أمام الكاونترات والجوازات، وبجميع أماكن الكاونترات والجوازات وغيره من المواقع المختلفة بصالات السفر والوصول.