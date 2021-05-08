ترتيب لقاحات كورونا حسب الفعالية على مستوى العالم.. كلها تحمي من الوفاة

مع بدء تلقي الملايين من الناس حول العالم اللقاحات المختلفة المضادة لفيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، تظهر الأدلة الواقعية أنها كلها تعمل بشكل جيد، رغم ظهور آثار جانبية نادرة لبعضها، ومع ذلك، يتساءل الناس عن ترتيب اللقاحات حسب الفاعلية على مستوى العالم، وعما إذا كان أحد اللقاحات أفضل من الآخر، خاصة أن الدراسات التي أجريت قبل طرح اللقاحات وجدت مستويات متفاوتة من الفعالية.

ويقول خبراء علميون لصحيفة «يو إس نيوز»، الأمريكية، إنه من الصعب معرفة أي لقاحات كورونا أفضل من الآخر، لأنه لم تتم مقارنتها بشكل مباشر في الدراسات العلمية، لكنهم أكدوا أن اللقاحات متشابهة في الأمور الأكثر أهمية وهي منع دخول المستشفيات والوفيات بسبب فيروس كورونا المستجد.

ونقلت الصحيفة الأمريكية عن الدكتورة مونيكا غاندي، من جامعة كاليفورنيا بمدينة سان فرانسيسكو، قولها، مستشهدة بنتائج الدراسة لخمسة لقاحات مستخدمة في جميع أنحاء العالم، «لحسن الحظ، تبدو كل هذه اللقاحات وكأنها تحمينا من مرض خطير».

مقارنة لقاحات كورونا حسب الفعالية

تقدم «الوطن» مقارنة لأشهر اللقاحات العالمية وفقًا لنتائج مقارنة لقاحات «كوفيد 19»، ومدى اختلافها، بعدما نشرتها كلية الطب بجامعة «ييل» الأمريكية في «نيو هيفن»، بولاية «كونيتيكت»، والتي تأسست عام 1810، ووفقًا أيضًا لما نشرته الشركات المنتجة للقاحات حول العالم.

لقاح شركة فايزر- بيونتيك: فعالية 95% وصعوبات تخزين

في 11 ديسمبر 2020، ظهر لقاح فايزر بيونتيك ضد كوفيد 19، وأبلغت الشركة عن بيانات التجارب السريرية الإيجابية، والتي تضمنت أخبارًا أن اللقاح كان فعالًا بنسبة تصل إلى 95% في الوقاية من الأعراض المرضية، لكن اللقاح له متطلبات صارمة تتعلق بكيفية التخزين اللقاح، حيث يتطلب الشحن في وحدات تحكم بدرجة حرارة شديدة البرودة (94- درجة فهرنهايت/ 34- درجة مئوية).

وفي منتصف شهر فبراير الماضي، قدمت الشركة بيانات جديدة إلى إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، توضح استقرار اللقاح في درجات حرارة أكثر شيوعًا في الثلاجات والمجمدات الصيدلانية، ما يجعل الموافقة على توزيع اللقاح أسهل.

- استخدام اللقاح:

لقاح فايزر بيونتيك مستخدم في الولايات المتحدة ( استخدام الطوارئ)، وكذلك مصرح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي، ويوصى به لمن يبلغ من العمر 16 عامًا أو أكثر، لكن شركتا فايز وبيونتيك قدمتا بيانات إلى إدارات الغذاء والدواء في أمريكا وأوروبا، للسماح باستخدام اللقاح للمراهقين، الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 15 عامًا.

- الجرعة:

يعطى من لقاح فايزر بيونتيك جرعتان بفاصل 21 يومًا بين الجرعتين.

- الآثار الجانبية الشائعة:

تظهر بعض الآثار الجانبية الشائعة بعد تلقي لقاح فايزر بيونتيك مثل القشعريرة، والصداع، والإرهاق، وإحمرار وتورم في موضع الحقن، وكلها تختفي بشكل عام في غضون يوم أو يومين من الراحة، والترطيب، وفي حالات نادرة (كما في 11 حالة من 18 مليون متلقي للقاح)، ظهرت حساسية مفرطة، وهو رد فعل شديد يمكن علاجه، لذلك تطلب مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC) مواقع التطعيم لمراقبة الجميع لمدة 15 دقيقة بعد حقنة بلقاح فايزر، ولمدة 30 دقيقة إذا كان لديهم تاريخ من الحساسية الشديدة.

لقاح أكسفورد أسترازينيكا: فعالية 76% ويقي من السلالة البريطانية

قالت شركة أسترازنيكا التي صنعت لقاحًا مضادًا لفيروس كورونا، يحمل اسمها، إنه فعّال بنسبة تصل إلى 79% ضد الإصابة المصحوبة بالأعراض، وخفضت شركة أسترازينيكا (البريطانية - السويدية) من نسبة فعالية لقاحها من 79% إلى 76%، وذلك وفقا لمعطيات محدثة لنتائج تجربة سريرية جرت في الولايات المتحدة والبيرو وتشيلي.

فيما قالت الشركة إن اللقاح فعال بنسبة 100% في الوقاية من العوارض المرضية الشديدة لـ«كوفيد-19»، قالت الشركة أيضًا إن اللقاح كان فعالًا بنسبة 85٪ في الوقاية من الفيروس لدى الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عامًا.

يتميز لقاح استرازينيكا، الذي يتم توزيعه حاليًا في المملكة المتحدة البريطانية ودول أخرى، عن بعض منافسيه بتكلفته المنخفضة، ويمكن تخزينه ونقله والتعامل معه في التبريد العادي في ستة أشهر على الأقل.

وأوقفت بعض البلدان استخدام هذا اللقاح مؤقتًا في مارس بعد أن أصيب عدد صغير من المتلقين بجلطات دموية. وفي أبريل الماضي، خلصت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الأوروبية (EMA) إلى أن «جلطات الدم غير المعتادة مع انخفاض عدد الصفائح الدموية يجب أن تُدرج على أنها آثار جانبية نادرة جدًا» يمكن أن تحدث في غضون أسبوعين من تلقي اللقاح. بينما دعت المملكة المتحدة إلى مزيد من التحقيق، كما شددت لجنة السلامة التابعة لوكالة الأدوية الاوروبية على أن فوائد اللقاح لا تزال تفوق المخاطر.

- استخدام اللقاح:

اللقاح لا يستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية ولكنه مرخص للاستخدام في الاتحاد الأوروبي، ويوصى به لـلبالغين 18 عامًا وأكبر.

- الجرعة:

يعطى من لقاح أسترازينيكا جرعتان، بفارق من 4 إلى 12 أسبوعًا.

- الآثار الجانبية الشائعة:

تظهر بعض الآثار الجانبية الشائعة بعد تلقي لقاح أسترازينيكا مثل: آلام الجسم، وارتفاع درجة حرارة الجسم، وإحمرار موضع الحقن، وحكة، وتورم أو كدمات في موضع الحقن، وكلها تزول بشكل عام في غضون يوم أو يومين.

لقاح موديرنا سهل التخزين وفعالية من 86.4% حتى 94.1%

صُرح باستخدام لقاح موديرنا الأمريكي في حالات الطوارئ في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في 18 ديسمبر 2020 ، بعد حوالي أسبوع من لقاح فايزر بيونتيك. ويمكن شحن لقاح موديرنا وحفظه ولمدة طويلة الأجل في درجات حرارة التجميد القياسية، وتخزينه لمدة تصل إلى 30 يومًا باستخدام التبريد العادي، مما يسهل توزيعه وتخزينه.

وفعالية اللقاح 94.1% في منع العدوى المصحوبة بأعراض لدى الأشخاص الذين ليس لديهم دليل على الإصابة السابقة بـ«كوفيد 19»، وتنخفض ​​معدل الفعالية إلى 86.4% للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 65 عامًا أو أكبرز

وفي أواخر شهر مارس الماضي، أظهرت دراسة لمراكز السيطرة على الأمراض (CDC) شملت 3950 من موظفي الرعاية الصحية وأول المستجيبين وغيرهم من العاملين الأساسيين والعاملين في الخطوط الأمامية أن اللقاح فعال بنسبة 90% عند التطعيم الكامل (14 يومًا على الأقل بعد الجرعة الثانية).

- استخدام اللقاح:

لقاح موديرنا مسموح به لاستخدام الطوارئ في الولايات المتحدة، وكذلك مصرح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي. ويوصى به للبالغين 18 عامًا وأكبر. ولا تزال موديرنا تختبر اللقاح في الأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 12 و 17 عامًا والأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و12 عامًا.

- الجرعة:

يعطى من لقاح موديرنا جرعتان بفارق 28 يوما.

- الآثار الجانبية الشائعة:

تظهر بعض الآثار الجانبية الشائعة لمتلقي لقاح موديرنا، مثل القشعريرة، والصداع ، والإرهاق ، وإحمرار وتورم في موضع الحقن، وكلها تزول بشكل عام في غضون يوم أو يومين.

لقاح نوفافاكس: فعالية 96.4%

ثبت أن هذا لقاح نوفافاكس فعال ضد سلالات كورونا التي ظهرت في بريطانيا، وبدرجة أقل ضد سلالة جنوب أفريقيا. كما أنه أسهل في صنعه ويمكن تخزينه في الثلاجة، وفعالية اللقاح 96.4% في الحد من الأمراض الخفيفة والمتوسطة، و100% ضد المرض الشديد من السلالة الأصلية لـكوفيد 19 ويعمل بشكل جيد على الطفرات الفيروسية في بريطانيا بفعالية 86.3%.

- استخدام اللقاح:

لا تزال التجارب السريرية تستكمل وموصى به للبالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و84 عاما.

- الجرعة:

يعطى من لقاح نوفافاكس جرعتان، بفاصل ثلاثة أسابيع.

- الآثار الجانبية الشائعة:

بينما لا يزال لقاح نوفافاكس قيد الدراسة، لم تظهر التجارب المبكرة أي آثار جانبية شائعة أو أحداث سلبية.

لقاح جونسون آند جونسون: 72% فعالية إجمالية

لقاح جونسون آند جونسون أسهل في التخزين (في درجة حرارة الثلاجة)، ولا يتطلب سوى جرعة واحدة، مما سهل التوزيع.

وأظهر تحليل أصدرته إدارة الغذاء والدواء الأمريكية في أواخر فبراير الماضي أن اللقاح قد يقلل من انتشار فيروس كورونا المستجد عن طريق الأشخاص الذين تم تطعيمهم، وفعالية اللقاح 72% فعالية إجمالية و86% فعالية ضد الأمراض الشديدة في الولايات المتحدة، كما أظهر اللقاح فعالية إجمالية تبلغ 64% وفعالية 82% ضد الأمراض الشديدة من سلالة كورونا في جنوب أفريقيا.

وفي 27 فبراير 2021، منحت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) الموافقة على الاستخدام الطارئ للقاح جونسون آند جونسون، ولكن في أوائل أبريل، أصدر مركز السيطرة على الأمراض وإدارة الغذاء والدواء (FDA) توصية مشتركة للولايات لوقف استخدام اللقاح "بدافع الحذر الشديد" أثناء التحقيق في تقارير عن ستة مشاكل تجلط في الدم نادرة ولكنها خطيرة بين النساء اللواتي تتراوح أعمارهن بين 18 و48 عاما، التي تحدث بعد ستة إلى 13 يومًا من التطعيم، ولم ترق التوصية بأمر بالتوقف عن استخدام اللقاح، وترك القرارات النهائية للولايات الفردية، وفي يوم الجمعة، 23 أبريل الماضي، أنهت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية (FDA) التعليق المؤقت الموصى به على اللقاح، وإضافة علامة تحذير حول اضطراب تجلط الدم غير المألوف، ولكنه قد يكون خطيرًا.

- استخدام اللقاح:

يستخدم لقاح جونسون آند جونسون في الولايات المتحدة ضمن فئة الطوارئ، ومصرح باستخدامه في الاتحاد الأوروبي، ويوصى به للبالغين 18 عاما وأكبر. وتتوقع الشركة أيضًا البدء في اختبار اللقاح على الأطفال.

- الجرعة:

يعطى من لقاح جونسون آند جونسون جرعة واحدة. وفي نوفمبر الماضي، أعلنت الشركة أنها ستطلق المرحلة الثانية من التجربة السريرية للدراسة باستخدام جرعتين، بفاصل شهرين، لمعرفة ما إذا كان هذا النظام سيوفر حماية أفضل.

- الآثار الجانبية الشائعة:

تظهر بعض الآثار الجانبية الشائعة لمتلقي لقاح جونسون آند جونسون مثل: التعب، والحمى، والصداع ، وآلم في موضع الحقن، وألم عضلي (ألم في مجموعة من العضلات)، وكلها تختفي عمومًا في غضون يوم أو يومين.

لقاح سبوتنيك 5 الروسي: فعالية 97,6%

تشير بيانات الدراسات إلى أن فعالية لقاح سبوتنيك 5 ضد كوفيد -19 تبلغ 91.6%. وتم التوصل إلى هذا الرقم بالاستناد إلى بيانات 19866 متطوعاً تلقوا الحقنتين الأولى والثانية من لقاح «سبوتنيك 5».

فيما أكد مركز «جاماليا» الطبي في روسيا والصندوق الروسي للاستثمارات المباشرة أن فعالية اللقاح الواقي من كورونا تشكل 97,6%، وفقا لدراسة معدل الإصابة لدى الملايين من متلقيه.

ووفقًا لنتائج تطعيم 3,8 مليون مواطن روسي تلقوا جرعتي لقاح «سبوتنيك 5» في الفترة من 5 ديسمبر 2020 حتى 31 مارس 2021، في إطار حملة التطعيم الجماعي في روسيا.

ولم يستبعد مدير مركز «جاماليا»، ألكسندر جينتسبورج، أن تكون فعالية اللقاح أعلى من النتيجة المعلنة، علما أن نظام تسجيل حالات الإصابة يسمح بوجود فارق زمني بين يوم أخذ العينة (أي تاريخ الإصابة) ويوم تشخيص الإصابة.

يمكن حفظ لقاح سبوتنيك بشكله المجفف في درجة حرارة تتراوح بين +2 و+8 درجات مئوية، ما يسمح بتوزيعه بسهولة في جميع أنحاء العالم، بما في ذلك ضمن المناطق التي يصعب الوصول إليها، بحسب الموقع الرسمي للقاح الروسي.

- استخدام اللقاح:

تستخدم روسيا لقاح سبوتنيك 5 ضد فيروس كورونا كوفيد 19، بالإضافة أنه جرى تسجيله حتى الآن في 60 دولة يبلغ إجمالي عدد سكانها 3 مليارات نسمة. ويحتل اللقاح الروسي المرتبة الثانية في العالم من حيث عدد الموافقات الصادرة عن وكالات أدوية وطنية، ولكنه غير مستخدم في الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي حتى كتابة التقرير.

وقال فلاديمير بونداريف، مدير المركز العلمي لتجارب المنتجات الطبية بوزارة الصحة الروسية، إن لقاح الفيروس التاجي تم اختباره الآن على الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و60 عاما، وهناك حاجة إلى مزيد من البحث لتطعيم الأشخاص الذين تزيد أعمارهم على 60 عاما.

- الجرعة:

يعطى من لقاح «سبوتنيك 5» جرعتان.

- الآثار الجانبية الشائعة:

يظهر على متلقي لقاح سبوتنيك 5 الروسي بعض الآثار الجانبية الشائعة مثل آلم في موضع الحقن، وارتفاع في درجة حرارة الجسم، وآلام في العضلات، ووهن وخفقان، وآلام في المفاصل.

لقاح سينوفارم الصيني: فعالية 79% والصحة العالمية تسمح باستخدامه

أظهرت التجارب السريرية فعالية لقاح سينوفارم بنسبة 79%، ويحفظ اللقاح في درجة حرارة +2 إلى +8، ما يجعله سهل التخزين والتوزيع، وسمحت منظمة الصحة العالمية، في 7 مايو الجاري، بالاستخدام الطارئ للقاح الصيني، ما يمهد الطريق على الأرجح لوصول ملايين الجرعات للدول التي تحتاجها، حيث يفتح قرار اللجنة الاستشارية لمنظمة الصحة العالمية، الباب أمام انضمام لقاح «سينوفارم» لبرنامج «كوفاكس» المدعوم من الأمم المتحدة، في الأسابيع أو الشهور الأخيرة، وليوزع من خلال المكتب الإقليمي لمنظمة الصحة العالمية في الأمريكتين، ومن خلال منظمة «يونيسف».

وبخلاف المعلومات عن الفعالية، لم تنشر «سينوفارم» الكثير من البيانات العامة عن لقاحها.

- استخدام اللقاح:

يستخدم لقاح سينوفارم في الصين وبلدان مختلفة، خاصة في إفريقيا وأمريكا اللاتينية وآسيا، ووافقت هذه الدول على استخدام اللقاح الصيني في حالات الطوارئ، ويوصىبإعطاء لمن يبلغون من العمر 18 وأكبر.

- الجرعة:

يعطى لقاح سينوفارم على جرعتين، يفصل بينهما 20 يوما.

- الآثار الجانبية الشائعة:

لم يتم الإبلاغ عن آثار جانبية موضوعية، ولا توجد آثار جانبية خطيرة، ولا آثار شائعة، نسبتها أكثر من 25% لمن تلقوا التطعيم بلقاح سينوفارم، ووفقا للصحف الصينية فعند تناول لقاح سينوفارم قد تظهر آثار شائعة مثل إحمرار وتورم موضع الحقن، والإرهاق والتعب والحمى والصداع وآلم الأطراف.