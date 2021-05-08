أحداث مسلسل النمر الحلقة 25.. إطلاق النار على محلات النمر

يعرض مسلسل النمر ضمن السباق الدرامي الرمضاني على قناة الحياة، وتستعرض «الوطن»، ملخص أحداث مسلسل النمر الحلقة 25، الذي يجسد بطولته باقة من النجوم، منهم محمد إمام، هنا الزاهد، نيرمين الفقي، بيومي فؤاد،محمود حافظ، محمد رياض، علاء مرسي، أحمد خالد صالح، ولاء الشريف، محمد محمود، أحمد حلاوة، وخالد أنور.

أحداث مسلسل النمر الحلقة 25

شهدت أحداث الحلقة 25 من مسلسل النمر، الكثير من الأحداث، حيث ذهبت «شمس» للنمر، وأهدته خنجر والده الذى ورثه عن جده، وكشفت له أن قاتل أبيه «ماهر» هو الشيمى رضوان، وبدأت تقص له تفاصيل يوم الحادث وكيف حاولت هى إنقاذ والده ولكنها فشلت حتى أغمى عليها من دخان الحريق.

وفي الحلقة 25 أيضا، طلب «خالد» من والده الشيمى أن يكتب المصنع باسمه بعدما علم بأن «علي» هو أخوه، وهدد والده أنه سيفضح أمره وأنه يعرف بقتله لأخيه فانفعل «الشيمى» عليه واتهمه أنه يسير وراء كلام زوجته «فريدة»، وأمره أن يطلقها وكانت «فريدة» قد سمعت حديثهما فدخلت عليهما مما جعلهما ينهيان الحديث، ثم يصعد «خالد» معها لحجرتهما، وفى اليوم التالى جلس «الشيمى» مع ابنته «ملك»، وقال لها إنه سيكتب كل شئ باسمها وأوصاها أن تعطى لأخيها «خالد» حقه في الميراث.

كما شهدت الحلقة إقدام كل من «الشيمى» و«عنتر الحلق»، و«الحاوى»، على زيارة النمر، فى معرض الذهب الخاص به، ولكن قابلهم النمر مقابلة سيئة وتهكم عليهم ووصفهم بلصوص الصاغة، فانفعل «عنتر» عليه ولكن بعد مشادة كلامية تركوه وانصرفوا.

كما تهجم شخصان ملثمان على محل النمر وبدأوا فى إطلاق النار عليه، تبادل النمر معهم إطلاق النار، وأصاب أحدهم فى كتفه، ففر الاثنان على موتوسيكل، خرج النمر للصاغة وهدد أنه سينتقم ممن فعل ذلك، وأتى رجال الصاغة له مستعدين أن يأخذوا حقه مما فعل فيه ذلك ولكنه رفض أن يتدخل أى شخص وشكرهم.

مواعيد عرض مسلسل النمر

يعرض مسلسل النمر، يوميًا، 3 مرات عبر قناة الحياة، يبدأ العرض الأول الساعة 10:45 مساء، والإعادة الأولى الساعة الثانية صباحًا، ثم 11:45 دقيقة ظهرا، كما يعرض 4 مرات عبر قناة «الحياة دراما»، كما يتوافر المحتوى بالكامل ودون إعلانات عبر منصة العرض الإلكترونية للمشاهدة في أي وقت وفي أي مكان.

المسلسل من تأليف محمد صلاح العزب، وإخراج شيرين عادل، إنتاج سينرجي للإنتاج الفني.