حملات مكثفة لمتابعة تطبيق قرار غلق المحال بدمياط

قادت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، مساء الجمعة، حملة تفتيشية، للتأكد من تطبيق غلق المحال فى التاسعة مساءً، والذى تم العمل به اعتبارًا من الخميس الماضي حتى 21 مايو الجاري، وفقاً للقرارات التي أعلنها رئيس مجلس الوزراء خلال المؤتمر الصحفي للجنة العليا لإدارة أزمة كورونا.

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وقامت «عوض» بالمرور على شارعي الشرباصي والتجاري بمدينة دمياط، للتأكد من الالتزام بتنفيذ قرارات الإغلاق، وأكدت على رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بتكثيف الحملات على جميع المناطق للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية، والالتزام بغلق والمطاعم والمقاهي والكافيتريات وغيرها من المنشآت فى تمام التاسعة مساءً، والتصدى الحاسم لأى مخالفات فى هذا الخصوص.

كما قامت المحافظ بالتنبيه على كافة رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن بشن حملات دورية لمتابعة ذلك بكافة المناطق، ومناشدة المواطنين باتباع الإجراءات الوقائية حفاظاً على سلامتهم.

كما قامت محافظ دمياط، بمتابعة الأعمال الجارية بمشروع تطوير طريق الدكتور على مصطفى مشرفة «الترعة الشرقاوية» بمدينة دمياط، إذ اطلعت على الموقف التنفيذي للمرحلة الأولى من المشروع بداية من ميدان عزب النهضة بطول 2.5 كم لتخطيط الطريق وتنسيقه ورصفه بالأسفلت، وكذا العمليات الجارية بالجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية.

ووجهت محافظ دمياط بالإسراع فى الخطوات التنفيذية لهذه الأعمال وإتمامها وفقاً لبنود المخطط والجدول الزمني المحدد، نظرًا لأهمية هذا المحور الحيوي الذى يربط عدة مناطق بمدينة دمياط.

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وواصلت المحافظ جولتها بمتابعة مستجدات الموقف بمشروع تطوير ورصف طريق كورنيش النيل، بما يتضمنه من رفع كفاءة سور وممشى الكورنيش والجزيرة الوسطى و أعمدة الإنارة وكابلات الكهرباء وإنشاء شبكة صرف مياه الأمطار وصرف صحى والرصف بالأسفلت.

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