منى زكي تكشف سبب مقاطعة ابنتها «لي لي» لأعمالها الفنية: «مشهد السبب»

كشفت الفنانة منى زكي سبب عدم متابعة ابنتها «لي لي» البالغة من العمر 17 عاما لأعمالها الفنية، مؤكدة أن ابنتها لم تشاهد مسلسل «لعبة نيوتن» والذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني.

وأكدت منى زكي خلال لقائها مع «راديو 9090»، أن ابنتها «لي لي»، لم تتابع المسلسل ولكنها تسمع أحداثه من صديقاتها، ووصفت ابنتها بـ«الندلة» مضيفة: «متابعة من خلال أصحابها وعارفة كل اللي بيحصل من خلال أصحابها اللي بيتفرجوا».

وتحدثت منى زكي عن سبب عدم مشاهدة ابنتها لأعمالها الفنية «لأن مرة بنتي شافتني وهي صغيرة قوي، في مشهد وأنا بعيط، وخافت وقررت أنها متتفرجش عليا أبدًا»، مؤكدة أن ابنتها توصل لها الرسائل من صديقاتها وأسرهم وملاحظاتهم حول مشاهدها المختلفة وأعمالها الفنية الأخرى، لافتة أنها ترتبط بعلاقة صداقة مع أسر صديقات ابنتها.

وكشفت منى زكي عن سبب عدم تفاعلها عبر وسائل التواصل الاجتماعي «أنا مش شاطرة فيها وأخاف أتصور بشبشب البيت وبخاف منها بجد، وهي سلاح ذو حدين والحد المؤذي أكبر بكتير من الحد غير المؤذي، حتى كأمراض نفسية وتنمر، وبيخلي المشاكل النفسية تكبير وتزيد عندهم».