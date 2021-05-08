أبرز 10 تصريحات لـ منى زكي: بنتي مبتتفرجش على شغلي بسبب مشهد

حلت الفنانة منى زكي ضيفة على «راديو 9090» للتحدث عن مسلسل «لعبة نيوتن» والذي تشارك به في السباق الدرامي الرمضاني مع الفنان محمد ممدوح والفنان محمد فراج والفنان سيد رجب والفنانة عائشة بنت أحمد والمخرج تامر محسن.

وتحدثت منى زكي عن أحداث المسلسل وعن شخصية «هنا» التي قدمتها في المسلسل، وتصريحات منى زكي نرصدها لكم كما يلي:

1-«هنا متخبطة وشخصيتها ضعيفة وتحاول إثبات نفسها وعندها القدرة لكن طول الوقت مستنية موافقة الناس اللي حوليها أنها تقدر، ولو أنها ركزت في نفسها وأنها حقيقي تقدر هتقدر فعلا».

2-«هنا في مرحلة متخبطة والمفروض محدش يزعل منها وهي عكت نفسها أكتر من أي حد تاني وبجد هي ظالمة نفسها أكتر من أي حد تاني».

3-«نفسي يحصل تغيرات في قانون الزواج عشان فيه ستات كتير متضررة وفيه رجالة تحاول تمسك نفسها ومتبقاش دي لبانة بشكل سهل».

4-«عندي شكر كبير جدا لربنا، وبحمده، وربنا فعلا جازاني بعد وقت كان صعب عليا وانتظار وقت طويل وعاجزة عن وصف شعور الشكر اللي جوايا».

5-«الحمد لله حظي كويس أنه مش بيوقعني في مقالب رامز جلال وساعات بحس وبفلت ومرة هو وأحمد كانوا هيعملوا عليا اتفاقية عشان أروح البرنامج بس صعبت عليه والحمد لله ربنا نجدني منه وإن شاء الله هفضل كده».

6-«بنتي لي لي مش بتتفرج على المسلسل ومتابعاه من خلال أصحابها وعارفة كل اللي بيحصل من خلال أصحابها اللي بيتفرجوا لأن مرة بنتي شافتني وهي صغيرة قوي، في مشهد وأنا بعيط، وخافت وقررت أنها متتفرجش عليا أبدًا».

7-«أنا مش شاطرة في السوشيال ميديا وأخاف أتصور بشبشب البيت وبخاف منها بجد، وهي سلاح ذو حدين والحد المؤذي أكبر بكتير من الحد غير المؤذي، حتى كأمراض نفسية وتنمر، وبيخلي المشاكل النفسية تكبير وتزيد عندهم».

8-«أحمد حلمي كان بيبرق لي وكان بيجي له لحظات في أوائل الحلقات ألاقيه بيبص لي ومبرق»،.

9-«بشكر كل الوسط الفني والناس والنقاد والصحفيين وربنا فضله كبير قوي عليا وأنا عاجزة أني أوصف أنا حاسة بإيه».

10-«كان نفسي أمثل مع محمد ممدوح لأني بنبهر بموهبته ولما بحب تمثيل حد بحب أني أقف قدامه عشان نخوض التجربة وأول ما المخرج قال إنه هيعمل الدور أنا كنت طايرة من الفرح».