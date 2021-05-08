تنفيذ خطة رصف الشوارع المحرومة بالإسماعيلية.. تعرف على أبرزها

أعلنت مديرية الطرق بالإسماعيلية، اليوم السبت، عن بدء أعمال الرصف في عدد من الشوارع والمحاور المرورية، قبل عيد الفطر، في عدد من أحياء مدينة الإسماعيلية، تشمل عدداً من الشوارع التي لم تشهد أي أعمال رصف على مدار ما يقرب من 20 عاماً.

إغلاق جزئي خلال الرصف

وقال المديرية، في بيان رسمي لها، إن جهاز تعمير سيناء يقوم بتنفيذ أعمال إعادة رصف شارع المخبز الآلي من البحري حتى العشريني وشوارع العلاقمة، وجزء من سيف الإسلام وفاطمة الزهراء وتقاطعات أخرى بحي ثاني الإسماعيلية.

وأضاف البيان أنه يتم إزالة طبقة الأسفلت المتهالك وإعادة تأسيس الشارع بعد انتهاء أعمال الصرف الصحي ومياه الشرب وشبكة الاتصالات، على أن يتم إعادة صيانة طبقة الأساس بطول 600 متر، من شارع البحري في اتجاه العشريني، والتي قامت مديرية الطرق بتنفيذها منذ 6 شهور، وتغطيتها بطبقة أسفلتية مع بقية الأعمال.

مدير الطرق: أكبر خطة رصف في تاريخ الإسماعيلية

ومن جانبه، قال المهندس أحمد الشيمي، مدير مديرية الطرق، إن محافظة الإسماعيلية تشهد أكبر عملية رصف في تاريخها منذ أكثر من 50 سنة، مشيراً إلى أن الخطة وصلت إلى الأماكن الفقيرة والشوارع المحرومة، التي لم يصلها الرصف منذ 20 عاماً.

وقال «الشيمي» انه تم الانتهاء من أعمال تطوير ورصف عدة مشاريع، ورفع كفاءة بعض الشوارع بالأحياء، تشمل شارع وابور النور وأمون وزكريا أحمد بحي أول، ومشروع التطوير وشارع الجعيص وجزء من شارع بورسعيد بحي ثاني، وشارع بنها السريع ومحمد الدرة والحرفي وشارع خلف التأمين الصحي بحي ثالث، بتكلفة إجمالية تبلغ 17 مليون جنيه.

وأضاف مدير الطرق أن أعمال الرصف وصلت شارع السكة الحديد والمدارس بمدينة فايد، بطول 2.5 كيلومتر، وإنشاء ورصف طريق جبل مريم الضبعية وعين غصين والقرية الأولمبية على مصرف المحسمة، ومدخل السعدية من طريق السويس الصحراوي، الذي يربط بين مركزي فايد والإسماعيلية، بطول حوالي 11 كيلومتراً.