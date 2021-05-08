عرض برنامج «صباح الخير يا مصر»، الذي يعرض عبر القناة الأولى، والفضائية المصرية، ويقدمه الإعلاميان محمد الشاذلي وجومانا ماهر، تقريرا تلفزيونيا بعنوان «جبر الخواطر.. هدية من الرئيس السيسي لعامل الديلفري».

وحكى إسلام عويس الشاب الذي التقاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، قصة هذا اللقاء، إذ كان يوصل زوجته إلى أختها بواسطة الموتوسيكل في الساعة الثانية عشرة ظهرا، وقبل مستشفى مصر للطيران بمترين أو 3 أمتار شهد موكبا كان يمر، وطلب منه الوقوف: «لقيت الباب بيتفتح، والرئيس عبدالفتاح السيسي».

وقالت زوجته: «قال لنا كل سنة وأنتم طيبين، قلنا له وأنت طيب، سألنا رايحين فين قلنا له رايحين عند أختي، ولما سأله عن إن ابننا بنت ولا ولد، قال له ده ولد»، مشيرة إلى أن الرئيس السيسي سأل زوجها عن مهنته، فقال له إنه يعمل دليفري، ويحصل على نصف سعر الخدمة.

وأضافت: «اتكلمت مع جوزي وسألنا إزاي الرئيس يقابلنا ومطلبناش منه حاجة، لأننا مكناش متوقعين إننا نقابل»، أما زوجها فقال إن كاميرا صورته وطلبت منه أن يطلب ما يريده كما لو كان أمام رئيس الجمهورية، فقال إنه يتمنى الحصول على شقة تمليك: «كان نفسي في شقة تكون باسمي حتى لو بإيجار 500 جنيه، أنا راضي، بس اسمها يكون رحمني من 1200 جنيه»، وأشارت الزوجة إلى أنها طلبت أن يحصل زوجها على وظيفة حكومية.

ولفت الزوج، إلى أنه حصل على وظيفة في شركة خرسانات: «جات لي مكالمة تليفون وقالوا لي تيجي الساعة 10 صباحا، ولما رحت لقيت إن الرئيس السيسي اداني تاكسي هدية».