وزير الثروة الحيوانية السوداني يتفقد معهدي الصحة واللقاحات البيطرية

تفقد وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان الدكتور حافظ إبراهيم، يرافقه الدكتور محمد سليمان رئيس مركز البحوث الزراعية، والدكتور سعد موسى المشرف على العلاقات الزراعية الخارجية، والوفد المرافق من وزارة الثروة الحيوانية السودانية، معهد بحوث الصحة الحيوانية، والأمصال واللقاحات البيطرية.

ويأتي ذلك في إطار التعاون المشترك وتبادل الخبرات تنفيذا لما تم الاتفاق عليه بين الجانبين المصري والسوداني، خلال الاجتماع الذي عقده السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الثروة الحيوانية السوداني.

وقال رئيس مركز البحوث الزراعية، إن ذلك يأتي في ضوء التعاون المشترك بين مصر والسودان في مجالات الانتاج الحيواني، حيث تم الاتفاق خلال الاجتماع الذي عقده وزير الزراعة الزراعة واستصلاح الأراضي، ووزير الثروة الحيوانية السوداني، بأن يشمل التعاون، المشترك بين البلدين فى كافة النواحي المتعلقة بهذا المجال بجانب تبادل الخبرات العلمية واستيراد الحيوانات وتداول اللقاحات المصرية لديهم.

واستعرض الدكتور ممتاز شاهين مدير معهد بحوث الصحة الحيوانية، خلال زيارة الوفد للمعهد المهام والاختصاصات والخدمات التي يقدمها المعهد والدور المجتمعي وخاصة حماية الثروة الحيوانية والداجنة والسمكيه من الأمراض الوبائية وحماية الصحه العامه وصحه الإنسان والبيئة، بما يساهم في توفير غذاء صحي وآمن للمواطن وتحقيق الأمن الغذائي في مصر، مشيرًا إلى أن ذلك يتم من خلال معامل المعهد والمعتمده دوليًا، والتي تساهم في التشخيص السريع بأحدث وأدق الأجهزه.

وتفقد الوزير السوداني، أيضا مركز التميز لسلامة الغذاء في أفريقيا بالمعمل المرجعي لسلامة الغذاء بالمعهد ومعامل الفيروسات عالية الخطورة ومركز التدريب ومركز حيوانات التجارب، وأيضا المعمل المرجعي للدواجن.

وخلال زيارة معهد بحوث الأمصال واللقاحات البيطرية، تفقد الوزير السوداني مصنع إنتاج لقاحات حيوانات المزرعة، والذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة بالمواصفات المعملية العالمية الحديثة BSL3 وBSL2، حيث ينتج اللقاحات السيادية مثل: لقاح الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع وغيرها من اللقاحات، كمصدر أساسي للدخل القومي.

كما تفقد الوحدات المختلفة بالمعهد، ومصنع إنتاج لقاحات أنفلونزا الطيور الذي يعمل بأحدث الأجهزة بمستوى الأمن والأمان الحيوي، ويحوي أحدث ماكينة لفرز البيض على مستوى العالم بطاقة 40 ألف بيضة فى الساعة.

وأكد الدكتور محمد سعد مدير المعهد، أن عمليات الإنتاج لهذه اللقاحات تسهم بشكل كبير وأساسي فى تنمية الثروة الحيوانية والداجنة، لافتا الى انه يتم تصدير لقاحات المعهد لعدد من الدول العربية والإفريقية.

واستعرض مدير المعهد ما تم إنجازه خلال الفترة الماضية، وتم تشغيل الوحدة الخاصة باستخدام الخلايا المعلقة، وأن المعهد حقق طفرة إنتاجية فى السنوات الأخيرة أكثر من 73 لقاحًا و16 لقاحًا جديدًا تم تسجيلهم، ما انعكست الزيادة على المستوى المحلي وزيادة التصدير، ويتم أخد أي عترات حديثة من معهد بحوث الصحة الحيوانية، باعتبارها الجهة المنوطة بالعزل وإرسال المعزولات للمعهد لعمل اللقاح اللازم.

وأوضح سعد أن المعهد حصل علي شهادات الأيزو 17025 و9001 معتمدة من الإيجاك والـGMP من الإيسرتا، مؤكدًا أن المعهد يعتبر أقدم وأعرق معهد بحثي تطبيقي فى الشرق الأوسط، تم إنشاؤه عام 1903 لإنتاج الأمصال واللقاحات والمواد المشخصة لوقاية الحيوانات والدواجن من الأمراض الوافدة والمستوطنة.

رافقهم خلال الزيارة الدكتور فريد فؤاد مدير المعمل المركزي للرقابة على المستحضرات الحيوية البيطرية، والدكتور منير الصفتي مدير مشروع البيض الخالي من المسببات المرضية بالمعمل، حيث تم استعراض دور المعمل في معايرة جميع اللقاحات المحلية والمستوردة للتأكد من جودتها وسلامتها وفاعليتها، باعتباره الجهة الرسمية الوحيدة المنوط بها هذا الدور، فضلا عن إصدار الشهادات الخاصة بذلك قبل تداولها للبيع وللمربي، بما يسهم في حماية الثروة الحيوانية والداجنة في مصر.

من جهته، أشاد وزير الثروة الحيوانية بدولة السودان، بالتجهيزات الحديثة بالمعامل، والتي تعد على أحدث مستوى، مؤكدا ضرورة حث الباحثين وتشجيعهم لتقديم كل ما هو جديد في هذا المجال، وضرورة صقل مهاراتهم وتدريبهم على أحدث الوسائل العلمية الحديثة، وإيفادهم لبعثات تدريبية وتعاون مثمر بين البلدين.