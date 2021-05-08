مصرع شخصين وإصابة 5 في حوادث متفرقة بجنوب سيناء

لقى شخصان مصرعهما، وأصيب 5 آخرين في حوادث متفرقة على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

وتلقى اللواء أحمد الألفي، مدير أمن جنوب سيناء اليوم السبت، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة، يفيد وقوع 4 حوادث متفرقة على الطريق الدولي الجديد.

حادث تصادم سيارتين ربع نقل بجمل بمناطق متفرقة

الحادث الأول، تصادم سيارة ربع نقل رقم «3925 - ط ج د» بجمل، على بعد 15 كيلو متر من مدينة شرم الشيخ اتجاه مدينة الطور، على الطريق الجديد، وأسفر الحادث عن إصابة كل من: محمد أحمد إبراهيم 30 عامًا، بجرح بالكتف الأيمن طوله 10 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وحمدي محمد إبراهيم 19 عامًا، بجرح قطعي بفروه الرأس طوله 5 سم، وسحجات وكدمات متفرقة بالجسم، وكليهما من محافظة الشرقية.

والحادث الثاني، تصادم سيارة ربع نقل بجمل أمام قرية نزهة بيتش التابعة لمدينة رأس سدر، وأسفر الحادث عن مصرع محمد جمعة سويلم سليمان 23 عامًا، من محافظة شمال سيناء في مكان الحادث، وجرى نقل الجثة إلى ثلاجة مستشفى رأس سدر.

حادث انقلاب سيارة نصف نقل على الطريق الدولي القديم

والحادث الثالث يفيد انقلاب سيارة نصف نقل «جنوب سيناء» على بعد 5 كيلو مترات من كمين مفارق سانت كاترين، اتجاه مدينة طور سيناء على الطريق الدولي القديم، ونتج عنها إصابة أحمد محمود، محمد عبدالله، بإصابات متوسطة، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، ثم جرى تحويل المصاب محمد عبدالله إلى مستشفى شرم الشيخ الدولي.

انقلاب سيارة ملاكي على الطريق الدولي الجديد

والحادث الرابع، انقلاب سيارة ملاكي على بعد 30 كيلو متر من أبورديس اتجاه مدينة طور سيناء، على الطريق الدولي الجديد، وأسفر عن مصرع إيمان عبدالله عبدالهادي 50 عامًا، وإصابة خالد ممدوح محمد 29 عامًا، اشتباه كسر بالساق اليمنى، وكلاهما من مدينة الطور، وجرى نقل الجثة والمصاب إلى مستشفى أبورديس العام.

وجرى إخلاء مواقع الحوادث، وتحرير المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.