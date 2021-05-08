«جنوب سيناء» تعلن استعدادها لإطلاق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية

أعلنت المهندسة إيناس سمير، نائب محافظ جنوب سيناء، اليوم، استعداد جنوب سيناء لإطلاق التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية الخاص بالمحافظة وسيجري تطبيقه بالفعل في القريب العاجل، تنفيذًا لتوجيهات اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء.

التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية يلبي احتياجات المواطن والمستثمر

وأوضحت نائب المحافظ، في تصريح لها، اليوم، أن التطبيق الإلكتروني للهواتف الذكية يلبي احتياجات المواطن والمستثمر و الزائرين للمحافظة، لكونه يتواكب مع التحول الحكومي الإلكتروني، الذي يهدف إلى تطوير وتحسين الأداء الخاص بمراجعي إدارات وأقسام المحافظة، إضافة إلى متابعة معاملتهم بكل سهولة ويسر .

وأشارت إلى أنه يمكن تحميل التطبيقات الإلكترونية من خلال الهواتف الذكية بنظامي الأندرويد وios، والتي تتيح للمراجع متابعة المعاملات الخاصة به بسهولة ويسر، وذلك من خلال الاستعلام الإلكتروني.

التطبيق يضم أيقونة للبحث عن المعلومات باستخدام خاصية الباركود

كما أوضحت أن التطبيق يضم أيقونة للبحث عن المعلومات باستخدام خاصية الباركود، فضلًا عن دليل للإجراءات المعمول بها وطرق التقديم عليها، بجانب عرض أخبار المحافظة وأنشطتها المختلفة، بهدف إختصار الوقت، وتحقيق تطلعات المواطنين والمقيمين في الحصول على الخدمات دون تأخير، ما يسهم في ضمان تحقيق معايير الجودة والاتقان.

وقدمت نائب المحافظ الشكر لفريق عمل التحول الرقمي و فريق عمل البوابة الالكترونية، لما يبذلونه من جهد للارتقاء بالمحافظة.

محافظ جنوب سيناء يزور مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية

كان قد قام اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، ترافقه المهندسة إيناس سمير، نائب المحافظ ، بزيارة لمجمع الإصدارات المؤمنة والذكية، للاطلاع على طرق تطبيق مشروع التحول الرقمي بطريقة مؤمنه وذكية. وكان في استقباله اللواء سامح العكاري، المشرف العام على المشروع.

وقال اللواء سامح العكاري، المشرف العام على المشروع، أن مجمع الإصدارات المؤمنة والذكية يعد أحد أدوات الدولة في دعم التحول الرقمي بشكل مميكن ومؤمن، ويسهم في إشعار المواطنين بالتغيير في شكل الخدمات بشكل عام وميسر، كما يعمل المشروع على تنفيذ "الحوكمة" والعمل بشكل إلكتروني، ليوفر لكل قطاعات الدولة إحصاءات، وتطبيقات، وتقارير مناسبة لمتخذي القرار دون أي هامش خطأ.

أوضح اللواء خالد فودة، أن الهدف من الزيارة هو الاطلاع على إمكانيات المجمع، ومد جسور التعاون ما بين المحافظة والمجمع من خلال رؤية المحافظة لتطبيق المنظومات الالكترونية الذكية، التي تخدم السائح والمواطن والمستثمر، مشيرًا إلى أنه جرى خلال الزيارة الاتفاق على تفعيل السياحة الرقمية المستدامة، من خلال الحلول التكنولوجية التي يقدمها المجمع للوزارات والهيئات والمحافظات، إضافة إلى بعض التطبيقات التي تسعى لتسهيل التواصل المباشر بين كافة الكوادر العاملة بالمحافظة والمدن، لتحقيق أعلى مستويات الأداء طبقًا للتقنيات الحديثة التي من شأنها توفير خدمات أفضل.