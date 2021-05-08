«الصحة»: مستشفى طابا المركزي جاهز لتطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل

أجرى الفريق الطبي بمستشفى طابا المركزي في جنوب سيناء، اليوم السبت، بإجراء أول حالة ولادة طبيعية بالمستشفى بعد إعادة افتتاحها، في ضوء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمستشفيات المحافظة.

وقال الدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء، إن تنفيذ عمليات الولادة بمستشفى طابا المركزي بعد إعادة الافتتاح، سيسهل كثيرًا على المواطنين المقيمين بمدينة طابا عناء التنقل إلى المدن الأخرى بالمحافظة لإجراء العمليات الجراحية المختلفة.

التطوير مستمر بمستشفى طابا المركزي

وأكد وكيل وزارة الصحة في تصريح له، اليوم، أن التطوير مستمر بالمستشفى، وسيجري الدفع بالأطقم الطبية اللازمة للتعامل مع أي من الحالات الجراحية الطارئة، وذلك في ضوء تنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بمستشفيات المحافظة.

جنوب سيناء مستعدة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بكل المستشفيات

وأوضح وكيل الوزارة أن جنوب سيناء أصبحت مستعدة لتنفيذ مشروع التأمين الصحي الشامل بكل مستشفيات المحافظة، وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بكل المراكز والوديان، واستكمالًا لمسيرة تطوير مستشفيات جنوب سيناء وتحقيق رؤية مصر 2030.

وأشار وكيل وزارة الصحة إلى أن عملية الولادة قام بها الدكتور إبراهيم محمد، استشاري النساء والتوليد، والفريق الطبي المشارك من التمريض وهم: محمد عبدالعزيز وكيل التمريض، والشيماء صالح، وولاء مهدي، وعلا على، وهدى سعيد، من فريق تمريض المستشفى.

افتتاح مستشفى طابا المركزي في مارس الماضي

وكان قد افتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، في عيد تحرير طابا في مارس الماضي، مستشفى طابا المركزي بعد تطويرها بتكلفة تصل إلى 36 مليون جنيه، بحضور الدكتور أحمد السبكي، مساعد الوزيرة للرقابة والمتابعة، ورئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، والدكتور أيمن رخا، وكيل وزارة الصحة بمحافظة جنوب سيناء.

وتفقدت وزيرة الصحة والوفد المرافق لها أقسام المستشفى المختلفة للاطمئنان على جاهزيتها لبدء تقديم الخدمة الطبية للمواطنين، وأشادت بمستوى التجهيزات بالمستشفى، والتي جرت وفقًا لأعلى معايير الجودة، لتقديم خدمات طبية ذات جودة عالية للمواطنين.

ووجهت وزير الصحة بسرعة إبرام عقود الصيانة والأمن والنظافة مركزيًا، وذلك لاستمرار الصيانة الدورية للأجهزة بما يضمن استدامة العمل بالمنظومة الجديدة.

وأوضحت أن المستشفى يضم 23 سريرًا بالأقسام الداخلية والرعاية المركزة، و5 عيادات خارجية، وغرفة عمليات مجهزة، بالإضافة إلى أقسام الأشعة العادية، وأشعة الموجات فوق الصوتية، ومعمل تحاليل، وأشارت إلى أن أعمال تطوير ورفع كفاءة مستشفى طابا شملت أقسام الطوارئ، والرعاية الطبية العاجلة، والحضانات، وجرى تزويده بوحدة أشعة مقطعية جديدة، بتكلفة إجمالية تصل إلى 26 مليون جنيه.

وقالت وزيرة الصحة إنه جرى ميكنة كل الخدمات المقدمة للمواطنين بالمستشفى بتكلفة تبلغ 10 ملايين جنيه، وذلك وفقًا لمعايير الجودة بهيئة الرقابة والاعتماد بمنظومة التأمين الصحي الشامل.

وأكدت أن المستشفى يقدم الخدمة الطبية بمختلف التخصصات لأهالي مدينة طابا والعاملين بمجال السياحة، وكذلك السائحين الوافدين إلى المحافظة، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل والتي انطلقت بمحافظة جنوب سيناء 16 فبراير الماضي، وتشمل 8 مستشفيات و23 وحدة ومركز طبي على مستوى المحافظة.