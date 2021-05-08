كورونا في مصر اليوم.. استمرار ارتفاع الإصابات والوفيات

كشفت وزارة الصحة والسكان عن آخر مستجدات كورونا في مصر اليوم، ووفقا لآخر تقارير صادرة عن الوزارة والخاصة بمستجدات الفيروس من حيث عدد الإصابات والوفيات، سجلت الوزارة أمس 1125 حالة جديدة ثبت تحاليها أنها إيجابية على مستوى مستشفيات العزل الصحي، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تقوم بها الوزارة ليرتفع إجمالي عدد المصابين في مصر إلى 235140 من ضمنهم 175928 حالة تم شفاؤها، كما أشارت التقارير إلى ارتفاع معدلات الشفاء من الفيروس لتصل إلى 78% بعد تسجيل الوزارة أمس خروج 811 حالة بعد تمام شفائهم ليرتفع إجمالي المتعافين في مصر حتى الآن 175928 حالة.

كورونا في مصر اليوم

وأضافت التقارير أنه تم تسجيل 65 حالة وفاة ليصل إجمالي عدد الوفيات في مصر بسبب فيروس كورونا إلى 13779 حالة وفاة، وقالت التقارير إنه تم إعلان حالة الطوارئ داخل كل المسشتفيات مع الموجة الثالثة، وطالبت الوزارة من المواطنين ضرورة الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والحرص على التباعد الاجتماعي والمداومة على غسل اليدين للوقاية من الفيروس، خاصة خلال هذه الفترة لما يشهده المنحنى الوبائي من ارتفاع ملحوظ.

الحجر الصحي بالمطار

وفي سياق متصل، شددت وزارة الصحة والسكان على اتخاذ إجراءات احترازية إضافية لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، بالتزامن مع ظهور تحورات جديدة للفيروس بعدد من دول العالم، كما أكدت على استمرار تطبيق كل إجراءات الترصد الوبائي لفيروس كورونا بالحجر الصحي بجميع منافذ دخول البلاد، وكذلك استمرار إجراء كل الفحوصات المعملية والإكلينيكية للوافدين إلى مصر من جميع دول العالم، مضيفة أنه تم مناظرة 5 ملايين و411 ألفًا و933 من القادمين من الخارج بالحجر الصحي بجميع منافذ الدخول منذ بداية الجائحة.