الأحد.. السكة الحديد تطرح تذاكر العيد الإضافية للحجز أمام الجمهور

تطرح هيئة السكة الحديد، صباح غدا الأحد، الموافق 9 مايو الجاري، حجز تذاكر القطارات الإضافية لعيد الفطر المبارك، على أن تقوم أولى رحلات القطارات الإضافية، يوم الإثنين 10 مايو، على خطوط الوجه القبلي، حيث يكون حجز هذه القطارات قبل موعد السفر بـ24 ساعة.

وأعلنت السكة الحديد، تشغيل 8 قطارات إضافية «علاوة» على القطارات الحالية، وإضافة «عربات علاوة» على بعض القطارات خلال الفترة من 10 إلى 21 مايو المقبل، تيسيرًا على الركاب خلال رحلات الذهاب والعودة في إجازات عيد الفطر المبارك.

وأكد المهندس مصطفى أبو المكارم، رئيس هيئة السكة الحديد، أن الهيئة تواصل العمل على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من تفشي فيروس كورونا، من خلال تعقيم القطارات والمحطات ومكاتب الإداريين وصرافين التذاكر، علاوة على إلزام جميع العاملين المتعاملين مع الجمهور بارتداء الكمامات والقفازات الطبية، للحد من انتشار كورونا، منوها إلى أنه لن يتم السماح لأى راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

وأشار أبو المكارم، في تصريحات لـ"الوطن"، إلى أن الهيئة تنفذ مشروعات عديدة لتطوير منظوماتها الأساسية، من خلال تحديث نظم كهربة الإشارات ونظم الإتصالات ونظم وحدة التحكم المركزي وتجديد القضبان وتحديث المزلقانات وتحويلها للعمل إلكترونيا وتحسين ورفع كفاءة المحطات وإعادة تأهيل وصيانة وتشغيل الجرارات وتحديث أسطول عربات القطارات القديمة بآخرى حديثة، للعمل على تقليل حوادث القطارات، وزيادة الرحلات اليومية، والقضاء على تأخيرات القطارات.

وجاءت بيانات القطارات والعربات التي ستضاف إلى الخدمة كالآتي:

أولًا: تشغيل قطارات إضافية خلال الفترة من 10 /5 /2021 إلى 21 /5 /2021 بقطارين مكيفين يوميًا، وقطارين روسيين يوميًا خلال هذه الفترة، وهي:

1- قطار 1936 مكيف القاهرة / أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 23:45، ويعمل يوميًا خلال الفترة المحددة.

2- قطار 1937 مكيف أسوان / القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 21:45، ويعمل يوميًا خلال الفترة المحددة.

3- قطار 2202 روسي، القاهرة / أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 10:20 يعمل يوميا خلال الفترة المحددة.

4- قطار 2203 روسي، أسوان / القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 09:20، ويعمل يوميًا خلال الفترة المحددة.

ثانياً: تشغيل قطارات إضافية تعمل خلال فترات محددة لمواجهة طلب جمهور الركاب بعدد 4 قطارات وهي كالتالي:

1- قطار 1940 مكيف الإسكندرية / أسوان، ويقوم من محطة الإسكندرية الساعة 21:35، ويعمل يوم 9 /5/ 2021 فقط.

2- قطار 1940 مكيف القاهرة / أسوان، ويقوم من محطة القاهرة الساعة 24:40، ويعمل يوم 11/5/ 2021 فقط.

3- قطار 1941 مكيف أسوان / القاهرة، ويقوم من محطة أسوان الساعة 22:45، ويعمل يوم 10 /5 /2021 فقط.

4- قطار 1941 مكيف أسوان / الإسكندرية، ويقوم من محطة أسوان الساعة 22:45، ويعمل يوم 19/ 5 /2021 فقط.

ثالثًا: إضافة 22 عربة مكيفة على بعض القطارات ذات كثافة الركاب العالية، بواقع عربة لكل قطار يوميًا، وذلك خلال الفترة من 10/ 5 /2021 إلى 21 /5 /2021.

رابعاً: قواعد حجز التذاكر خلال هذه الفترة:

- يتم حجز تذاكر القطارات الإضافية والعربات العلاوة الموضحة قبل السفر بـ24 ساعة.

- صرف 4 تذاكر فقط لكل مواطن من الشبابيك بموجب الرقم القومي.

- إتاحة الحجز عن طريق موقع الهيئة وتطبيق الهاتف المحمول بنسبة 20% من المقاعد المكيفة والروسي، تيسيراً على جمهور المسافرين والحد من الزحام أمام الشبابيك.

- رابط الموقع https://enr.gov.eg/ticketing/public/login.jsf

- رابط تطبيق الهاتف المحمول https://play.google.com/store/apps/details