استشاري طب أسرة بالهند: 600 مليون هندي طلبوا الحصول على لقاح كورونا

قال الدكتور وليد بيكيلي، استشاري طب الأسرة، إن أعداد إصابات فيروس كوورنا في الهند ما زالت في تزايد، وكذا الأمر بالنسبة إلى الوفيات التي وصلت إلى حدود 4 آلاف حالة، لكن الحكومة فرضت إجراءات وتدابير صارمة مثل الإغلاق وحظر التجوال وتسريع وتيرة عمليات التطعيم، كما وسعت مصانع إنتاج الأكسجين والسعة السريرية للأسرة التي تستخدم الأكسجين بواقع 10 ألف سرير في العاصمة.

وأضاف بيكيلي في لقائ عبر تطبيق «سكايب» مع قناة «اكسترا نيوز»، أن تطعيم من تزيد أعمارهم عن 18 عاما أدى إلى تحسن الحالة: «الهند أنتجت لقاح الكوفاكسين وهو أحد اللقاحات الممتازة التي نجحت في التعامل مع الأزمة، كما تقدم لمواطنيها لقاح أسترازينيكا، وكان هناك تجاوب شعب كبير من الهنديين، حيث جرى تسجيل 600 مليون شخص من أجل الحصول على اللقاحات».

وأردف، أن عدد سكان الهند ضخم ويقدر بنحو 1.3 مليار نسمة، وتسبب التراخي في الأشهر الماضية في حدوث الأزمة التي مرت بها مؤخرا.

وتابع: «الحكومة اتخذت إجراءات استطاعت أن تقلل الضغط على النظام الصحي، والضغط ما زال موجودا لكنه تحت السيطرة، ونتوقع أن نستغرق أسابيع لتسطيح منحنى الإصابات في الهند».

وأوضح، أن التراخي المجتمعي والكثافة السكانية والاختفالات الدينية تسببت في زيادة أعداد الإصابات، موضحًا: «الملايين ينزلون الأسواق يوميا، إلى جانب التحور الذي حدث للفيروس وأشار إليه العلماء على أنه أسرع في الانتشار بـ20 مرة من فيروس كوورنا في المرحلة الأولى».