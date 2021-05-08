«التعليم» تؤكد صحة واقعة تحصيل مدير مدرسة أموالا لتسريب نماذج إجابات

أكّدت وزارة التربية والتعليم، صحة ما تمّ تداوله على بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي، حول تحصيل مدير مدرسة بهتيم الإعدادية بنات «ط.ص» التابعة لإدارة شرق شبرا الخيمة التعليمية بمحافظة القليوبية، مبالغ مالية نظير استلام إجابات المواد التي لا تضاف للمجموع للمرحلة الإعدادية.

وذكرت وزارة التعليم، في بيان لها قبل قليل، أنَّه تمّ تشكيل لجنة للتحقيق للوقوف على ملابسات الموضوع، وتبين صحة الواقعة، مبينة أنَّه تقرر إحالة الواقعة إلى الإدارة العامة للشؤون القانونية، وسوف يتمّ الإعلان عن القرارات فور الانتهاء من التحقيقات.