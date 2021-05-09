«مسحراتي المحروسة» يتناول الميراث: «إياك تضيع حق البنات»

تناول برنامج «مسحراتي المحروسة» في حلقة اليوم، قضية الميراث، حيث حذر من تداعيات حرمان المرأة من ميراثها مطالبا الرجال بإعطائها حقها، لأنه فريضة من الله عز وجل.

وعلى خلفية موسيقية لطبلة المسحراتي، قال المسحراتي: «مسحراتى لا فوقى ورث ولا تحتي مال، ويا خوفى آه لو ميزان العدل مال، يبقى طبيعي الملك زال، وطبيعي برضه البخت مال، لكن هقولك نصيحة خالصة لا فيها شك ولا فيها احتمال، اعرف خلاصك وزع ميراثك واياك تضيع حق البنات، أنا صوتي ناصح والشرع واضح، اقروا الآيات».

وأضاف: «التركة دين عن الوالدين في البينات، وعن البنت حاسب أنت المحاسب بعد الممات، حق البنية جه في الوصية فريضة ثابتة لا منة منك ولا قرار، ودى قضية إرث البنية لو أكلته منها يبقى أكلت نار».

وتابع: «يوصيكم الله في ابنك وبنتك والعدل نور، إرث الإناث فى الشرع ثابت قبل الذكور، والظلم ضلمة يوم القيامة، إياك تجور، إن كنت أبوها أو أخوها إن كنت عم أو خال اعرف مصيرك مش حد غيرك هيرد عنك ساعة السؤال».

«مسحراتي المحروسة» برنامج تنفذه منصة «بلاتفورم» بالتعاون مع المجلس القومي للمرأة، وتدور فكرته حول مسحراتي يجوب شوارع القاهرة التاريخية، ويوقظ سكان المنطقة من أجل السحور وهو يسرد تاريخ تلك المناطق المهمة، ومن أبرز المعالم التي يرصدها البرنامج مناطق الجامع الأقمر ومسجد الغوري وشارع المعز لدين الله الفاطمي.

ويتضمن البرنامج العديد من المشاهد التي تؤديها شخصيات كرتونية، مع عدة أشعار من كلمات إبراهيم الرفاعي، ومن إخراج الدكتورة زينب زمزم، ولحن وغناء مجدي الرشيدي.