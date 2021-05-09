مواقيت الصلاة اليوم الأحد 9-5-2021 في مصر

يهتم المواطنين بمتابعة مواقيت الصلاة يوميا كونها تتفاوت بين الفرض والأخر ومحافظة وأخرى، وتقدم «الوطن» استمرارا للخدمات المختلفة التي تقدمها لقرائها مواقيت الصلاة في مختلف المحافظات على مستوى الجمهورية اليوم الأحد 9 مايو وفق موقع الهيئة المصرية للمساحة على النحو التالي:

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة القاهرة

أذان الفجر: 03:28

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:04

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة الإسكندرية

أذان الفجر: 03:30

أذان الظهر: 11:57

أذان العصر: 03:36

أذان المغرب: 06:45

أذان العشاء: 08:13

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة طنطا

أذان الفجر: 03:27

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:31

أذان المغرب: 06:40

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة المنصورة

أذان الفجر: 03:24

أذان الظهر: 11:51

أذان العصر: 03:30

أذان المغرب: 06:39

أذان العشاء: 08:07

مواقيت الصلاة اليوم في مدينة الزقازيق

أذان الفجر: 03:25

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:28

أذان المغرب 06:38

أذان العشاء: 08:05

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة بني سويف

أذان الفجر: 03:32

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:27

أذان المغرب 06:37

أذان العشاء: 08:02

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة أسيوط

أذان الفجر: 03:37

أذان الظهر: 11:52

أذان العصر: 03:23

أذان المغرب: 06:33

أذان العشاء: 07:56

مواقيت الصلاة اليوم في محافظة سوهاج

أذان الفجر: 3:37

أذان الظهر: 11:50

أذان العصر: 03:20

أذان المغرب 06:30

أذان العشاء: 07:52