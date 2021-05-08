رئيس مدينة دهب: جميع المحلات ملتزمة بمواعيد الغلق لمواجهة كورونا

حرصت كافة المحلات التجارية بمدينة دهب في محافظة جنوب سيناء على تطبيق قرار الغلق في موعده.

وأكد اللواء عارف عبدالعزيز، رئيس مدينة دهب ، أن جميع المحلات التجارية بالمدينة التزمت بقرار الغلق، وذلك في الموعد المحدد في تمام الساعة التاسعة مساءً.

حملات ليلية بكافة القطاعات لمتابعة قرار الغلق

وقال رئيس مدينة دهب، في تصريح له، اليوم، إنه يجرى شن حملات ليلية بكافة قطاعات المدينة برئاسته، للوقوف على مدى التزام المحلات والمنشآت المختلفة بتطبيق مواعيد الغلق الجديدة، ولم يجرى ضبط أي مخالفات.

وأوضح أن الحملات تبدأ مع الساعات الأولى لبدء تطبيق الإجراءات الاحترازية الجديدة لمواجهة فيروس كورونا، ومواعيد غلق المحلات والمنشآت، لافتًا إلى أن هذه الحملات تستمر لساعات طويله خلال الليل بصحبة رؤساء القطاعات وبالتنسيق مع قيادات المدينة في كافة المجالات.

التعامل بكل حزم مع من يخالف قرارات الغلق

وأضاف أنه سيجرى التعامل بكل حزم مع من يخالف هذه القرارات، ولن يسمح لأحد بالعبث بصحة وحياة المواطنين، موضحًا أن قرارات الغلق في صالح كافة المواطنين خاصة مع تزايد أعداد المصابين بفيروس كورونا يوميًا.

وحرصت كافة الوحدات المحلية فى محافظة جنوب سيناء على تنفيذ حملات للتأكد من تنفيذ قرار مجلس الوزراء بغلق المحلات التجارية منذ الساعة التاسعة مساءً ولمدة اسبوعين، وجرى شن عدة حملات على المقاهي وجميع المحلات المتضمنة في قرار الغلق بالتعاون بين الوحدات المحلية وشرطة المرافق وقسم الإشغالات وإدارة الأزمات لمتابعة الالتزام بالإجراءات القانونية تجاه المخالفين.

تكثيف حملات المتابعة لقرار غلق المحلات

وطالب اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، التعامل بكل حسم واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين، إضافة إلى تكثيف حملات متابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية ومواعيد غلق المحلات من الساعة التاسعة من مساء كل يوم بجميع الشوارع والميادين بدن المحافظة للتأكد من الالتزام بكافة القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء.