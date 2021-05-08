درجات الحرارة تصل لـ42 بالدقهلية.. والأرصاد توجه نصائح مهمة للمواطنين

ارتفعت درجات الحرارة بشكل كبير في محافظة الدقهلية ووصلت إلى 42 درجة مئوية مع وصول درجة ومعدل الرطوبة إلي 8% وتستمر درجات الحرارة في الارتفاع حتى يوم الاثنين المقبل حيث تبدأ في الهبوط.

ووجهت هيئة الأرصاد الجوية نصائح للمواطنين بعدم التعرض المباشر لأشعة الشمس، وعدم ترك أى مواد قابلة للاشتعال داخل السيارات مثل زجاجات الكحول، وارتداء الملابس القطنية الفضفاضة، والإكثار من تناول السوائل وخاصة المياه أثناء الإفطار وخلال فترة الليل.

درجات الحرارة منتصف يوم السبت

وأعلنت هئية الأرصاد الجوية دراجات الحرارة منتصف اليوم السبت وهي:

القاهرة 44 درجة وسرعة الرياح 3 عقدة.

الإسكندرية 38 درجة وسرعة الرياح 10 عقدة.

مطروح 43 درجة وسرعة الرياح 20 عقدة يصاحبها إثارة للرمال تعمل على تقليل الرؤية الأفقية إلى 3000 متر.

الأقصر درجة الحرارة 42 درجة وسرعة الرياح 6 عقدة .

بورسعيد 29 درجة وسرعة الرياح 11 عقدة.

شرم الشيخ 34 درجة وسرعة الرياح 16 عقدة.

توقعات درجات الحرارة خلال 48 ساعة

وتوقعت هيئة الأرصاد الجوية، ارتفاعًا كبيرًا في درجات الحرارة خلال 48 ساعة القادمة ليسود طقس شديد الحرارة على كافة الأنحاء نهارا ويتجاوز حد 40 درجة علي القاهرة وشمال وجنوب الصعيد ويكون معتدل ليلا، كما تنشط الرياح الجنوبية الحارة غربا تكون مثيرة للأتربة والشوائب العالقة نهارا يوم السبت.

وعن طقس يوم الأحد؛ يبدأ الانخفاض في درجات الحرارة على السواحل الغربية وان ظل شديد الحرارة علي باقي الأنحاء وتتحسن الحرارة نسبيًا في نهاية اليوم، كما يمر غطاء سحابي كبير قد يصاحبه تساقط لأمطار خفيفة وقد يصاحبها ضربات البرق والرعد الجاف بسبب عدم توافر كميات رطوبة مناسبة على السطح، على أن تبدأ الحرارة بالانخفاض تدريجيا من يوم الاثنين.