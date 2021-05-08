«مترو الأنفاق» تخفض سرعة القطارات بسبب ارتفاع درجات الحرارة

أعلنت الشركة المصرية لإدارة وتشغيل وصيانة مترو الأنفاق، عن تخفيض سرعات قطارات الخطين الأول والثاني خارج النفق إلى 60 كم/س بدلًا من 80 كم/س، صباح اليوم السبت، حيث تم إصدار تعليمات للسائقين بتخفيض السرعة حفاظًا على مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، في هذا الطقس الحار.

ويشهد طقس اليوم السبت، ذروة الموجة الحارة، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، حار على السواحل الشمالية، شديد الحرارة على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وقال أحمد عبدالهادي، المتحدث الرسمي باسم شركة مترو الأنفاق، إن تخفيض سرعات القطارات تزامنا مع الموجه الحارة شيء طبيعي، للحفاظ على سلامة مسير القطارات وقضبان السكك الحديدية، منوها إلى أن حركة القطارات منتظمة على الخطوط الثلاثة للمترو، تزامنا مع تطبيق ثالث أيام حظر التجوال بسبب ذروة فيروس كورونا، موضحا أن الشركة وفرت الكمامات الطبية لبيعها في شبابيك حجز التذاكر، لمنع استقلال أي راكب القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية.

وأكد عبدالهادي، في تصريحات لـ«الوطن»، بأنه سيكون هناك حملات مكبرة بجميع محطات مترو الأنفاق، لضبط المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية، بسبب ذروة فيروس كورونا، منوها إلى أنه سيتم تطبيق غرامات مالية فورية على المخالفين لتعليمات ارتداء الكمامات الطبية داخل المحطات وعربات القطارات، وذلك بقيمة 4 آلاف جنيه، مضيفا أن الهدف من تطبيق الغرامات حث المواطنين على الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الطبية، للحد من انتشار فيروس كورونا.

وأشار متحدث مترو الأنفاق، إلى أن الفريق المهندس كامل الوزير، وزير النقل، شدد على عدم السماح لأي راكب باستقلال القطارات دون ارتداء الكمامات الطبية، للحفاظ على أرواح وسلامة الركاب، مؤكدا أن جميع القطارات العاملة تخضع لعمليات تعقيم قبل إنطلاق ساعات التشغيل، بشكل دوري، علاوة على تعقيم المحطات كل ساعتين، لمواجهة فيروس كورونا.