عاجل.. «التعليم» تنتهي من جدول امتحانات الدبلومات الفنية لإعلانه خلال أيام

كشف الدكتور محمد مجاهد، نائب وزير التربية والتعليم لشؤون التعليم الفني، أنه جرى الانتهاء من إعداد جدول امتحانات طلاب الدبلومات الفنية للعام الدراسي الجاري 2021، موضحاً أنه سيتم عقد الامتحانات ورقياً في المدارس في لجان مؤمنة ومراقبة جيداً، وسط تنفيذ كل الإجراءات الاحترازية المشددة ضد انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأضاف «مجاهد» في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أنه سيتم اعتماد جدول الامتحانات من الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، ثم إعلانه خلال الأيام القليلة المقبلة، من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وأوضح نائب وزير التعليم، أنه سيتم عقد الامتحانات في شهر يونيو المقبل، مؤكداً أنه تم التنبيه على جميع المدارس بضرورة الاستعداد الجيد لعقد الامتحانات وتكثيف الإجراءات الوقائية لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد.

«شوقي»: يجب على المعلمين التعرف على مصادر التعلم الرقمية

في سياق منفصل، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه يمكن للطلاب إيجاد الإجابات لكل الأسئلة الخاصة بمحتوى مواد الرياضيات في مختلف المراحل التعليمية، بجانب الإجابات الخاصة بـ Mathematica Software، من خلال ورشة عمل من Wolfram وبنك المعرفة المصري، يتم تنظيمها يوم الإثنين.

وأضاف «شوقي» في تصريحات له على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي بـ«فيسبوك»، أن نظام التعليم 2.0 لا يعتمد فقط على دراسة العلوم والرياضيات وإنما يشمل معارف أخرى كالموسيقى والتي تعد من أقدم الفنون التي عرفها الإنسان، موضحاً: «اعتمدت الموسيقى في بدايتها على استحضار أصوات من الطبيعة ومع مرور الوقت قام الإنسان بتطويرها حتى صارت جزء من حياته اليومية»، مشدداً على ضرورة الاهتمام بالموسيقى في حياة الطلاب.

وتابع وزير التربية والتعليم، بأنه يجب على المعلمين التعرف على كل ما نقدمه ليمتد من مصادر التعلم الرقمية من المرحلة الإعدادية وحتى المرحلة الثانوية العامة، وكيفية استخدامها في التحضير للدروس وتمرين الطلاب على نظام الامتحانات الجديد.