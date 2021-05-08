«كفر الشيخ» تستعد لعيد الفطر 2021 بإعلان حالة الطوارئ لمواجهة كورونا

استعدت محافظة كفر الشيخ لعيد الفطر 2021، وذلك من خلال تجهيز المساجد الكبرى وتطهريها وتعقيمها، لأداء صلاة العيد، وفق تعلميات وزارة الأوقاف، مع اتباع الإجراءات الاحترازية الخاصة لمنع انتشار فيروس كورونا، وتواجد اللجان المعنية للمرور واتخاذ الإجراءات اللازمة ضد المخالفين.

وقال أحمد السماحي، المتحدث الرسمي لمحافظة كفر الشيخ، إن اللواء جمال نور الدين، محافظ الأقليم، وجه رؤساء المراكز والمدن ووكلاء الوزارات ومديري مديريات الخدمات وكافة الجهات المعنية بتنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع اللجنة العليا لإدارة أزمة فيروس كورونا المستجد بمجلس الوزراء يوم الأربعاء إستعداداً لاستقبال عيد الفطر المبارك.

استعدادات كفر الشيخ لعيد الفطر 2021 .. توجيهات لرؤساء المدن

ولفت المتحدث الرسمي للمحافظة، إلى أنه جرى التنبيه على رؤساء المراكز والمدن، بالسماح بإقامة صلاة العيد في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة بنفس الإجراءات الاحترازية، كذا الغلق الكامل للحدائق والمتنزهات العامة خلال إجازة عيد الفطر المبارك، بالاضافة إلي حظر إقامة أي تجمعات أو حفلات فنية أو احتفالات جماهيرية، فضلاً عن مراقبة دورية لتلك الاجراءات ومواجهة حازمة للمخالفين في ضوء الإجراءات الوقائية التي أقرتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى جاهزية المساجد الكبري التي تقام بها صلاة الجمعة علي مستوي المحافظة، لإقامة صلاة العيد، وبذات الضوابط التي تقام بها، وعدم السماح بإقامتها بأي ساحات أو خلافه. أوضح المتحدث الرسمي للمحافظة، توجيهات محافظ كفرالشيخ، برفع درجة الاستعداد بجميع المرافق والهيئات وخاصة مرفق الإسعاف والمستشفيات والحماية المدنية والمرور والوحدات المحلية والتواصل المستمر والتدخل المباشر لحل أي مشكلة قد تطرأواتخاذ كافة الإجراءات والتدابير اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا.

استعدادات كفر الشيخ لعيد الفطر 2021

وأوضح أن المحافظة والمديريات الخدمية أنهت استعداداتها لاستقبال عيد الفطر المبارك، حيث تم تشكيل غرفة عمليات مركزية بالمحافظة متصلة بشكل دائم بغرف العمليات الفرعية بمديرية الامن والمديريات الخدمية والوحدات المحلية لاستقبال شكاوى المواطنين وحلها في أسرع وقت.

كما أكد محافظ كفرالشيخ، استمرار وتكثيف حملات التعقيم والتطهير التي تنفذها المراكز والمدن والمديريات بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية لتطهير ورش الشوارع والميادين وواجهات المحلات والمنازل وأي موقع تظهر به حالات إيجابية أو اشتباه.