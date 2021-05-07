تشييع جثمان 3 ضحايا من أسرة واحدة بعد مصرعهم بحادث في كفر الشيخ

شيع المئات من أهالي مدينة بيلا بمحافظة كفر الشيخ، منذ قليل، جثامين 3 ضحايا من عائلة واحدة من أبناء المدينة، لقوا مصرعهم فى حادث تصادم توك توك بسيارة نقل «جامبو» على طريق «الديبة - بيلا» بدائرة قسم بيلا.

ورود بلاغ بحادث سقوط توك توك بمصرف زراعي في بيلا

وكان اللواء خالد العزب، مدير أمن كفر الشيخ، تلقى إخطارًا من اللواء إيهاب عطية، مدير المباحث الجنائية، بسقوط توك توك في مصرف زراعي على طريق قرية «الديبة - بيلا» بدائرة قسم بيلا، ووجود متوفين.

مباحث بيلا تعاين مكان حادث مصرع 3 أًشخاص

على الفور انتقل الرائدان ضياء راشد، رئيس مباحث قسم بيلا، وأحمد قطاطو، رئيس مباحث مركز بيلا، والنقيب إسلام القرضاوي، معاون مباحث المركز، ومعاونيهم، إلى مكان الحادث، وتبين من الفحص والمعاينة، أنه أثناء سير توك توك بداخله 3 أشخاص من أسرة واحدة، سقط بهم في مصرف زراعي بالقرب من قرية الديبة التابعة لدائرة القسم، وجرى انتشال الجثث الثلاث والتوك توك، ورفع آثار الحادث من الطريق.

وتبين مصرع: «أحمد. إ.ع.أ»، 66 سنة، وزوجته «مقبولة.م.إ.ا»، 48 سنة، وابنتهما «منار»، طالبة بالمدرسة الفندقية ببيلا، وتم نقل الجثث الثلاث لمستشفى بيلا المركزي، وتحرر المحضر اللازم، وأخطرت النيابة التي تولت التحقيق، وصرحت بدفنهم بعد أن تبين عدم وجود شبهة جنائية وراء الحادث، وهو ما أكده تقرير مفتش الصحة وتحريات المباحث.

وفي وقت سابق، أُصيب 11 شخصا في حادثيّ تصادم وانقلاب في محافظة كفر الشيخ، ، حيث وقع الحادث الأول على طريق «الخاشعة- البرلس»، وجرى نقل المصابين إلى مستشفى البرلس المركزي.