«الصحة» تصدر 5 إرشادات لتطهير الفنادق من كورونا.. تعقيم الأثاث أهمها

يشهد المنحنى الوبائي لفيروس كورونا المستجد، ارتفاعًا ملحوظًا في أعداد إصابات فيروس كورونا، وكذلك الوفيات، وفقا لآخر إحصائيات صادرة عن وزارة الصحة والسكان والخاصة بمستجدات الفيروس.

وتقدم الوزارة روشتة علاجية يوميًا، يمكن للمواطنين اتباعها للوقاية من الفيروس، في إطار دور وزارة الصحة للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، خاصة في ظل انتشار جائحة فيروس كورونا.

وقدمت الوزارة مجموعة من الإرشادات والقواعد التى يجب اتباعها داخل الفنادق لتطهيرها للوقاية من فيروس كورونا، ويستعرض «الوطن» في هذا التقرير هذه التعليمات:

قواعد يجب اتباعها للوقاية من كورونا

- تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.

- توفير معقمات الأيدي بكل الأماكن.

- تطهير الأثاث والأقمشة بانتظام.

- التخلص من النفايات بشكل آمن.

- تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمناشف يوميًا.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع أعلى درجات الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات لمتابعة الموقف الوبائي لحظة بلحظة، واتخاذ كافة الإجراءات للوقاية من الفيروس أو غيره من الأمراض المعدية الأخرى، وناشدت المواطنين في حال ظهور أي أعراض لابد من الذهاب إلى المستشفيات، وطلب الرعاية في توقيت مبكر، خاصة لو أن الحالة من كبار السن وأصحاب الأمراض المزمنة.

الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا

وناشدت الوزارة المواطنين بضرورة الإسراع في التسجيل على موقع لقاح كورونا للمساهمة في الحد من انتشار العدوي والسيطرة على الفيروس، وطمأنت الوزارة المواطنين بشأن لقاح كورونا.

وقالت في منشور توعوي لها، إن هناك تدفقات في شحنات لقاحات كورونا متنوعة قادمة لمصر على مدار الشهر الجاري، وسيتم تحليلها من قبل هيئة الدواء المصرية قبل البدء في استخدامها، واستعرض الوزارة طرق حجز لقاح كورونا في مصر.

وطالبت الوزارة من المواطنين بشكل عام الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية كارتداء الكمامات والمداومة على غسيل اليدين، والحرص على التباعد الاجتماعي وعدم التكدس خلال الفترة المقبلة نظرًا لذروة انتشار الفيروس.