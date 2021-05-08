التعليم العالي: البروتوكولات العلاجية الخاصة بكورونا يتم تحديثها دوريا

أكد الدكتور محمد الشناوي، مساعد وزير التعليم العالي والبحث العلمي لشؤون العلاقات الخارجية، عضو اللجنة للبحوث الإكلينيكية بالوزارة، أن الدراسات العلمية والأبحاث تسير بصورة إيجابية فيما يتعلق بالأبحاث التي تجرى على فيروس كورونا، لافتا إلى أن العمل بالمراكز البحثية في الجامعات والمعاهد المختلفة، التابعة للوزارة أو أكاديمية البحث العلمي يسير بخطى جيدة، مؤكدا أن هناك استعدادات على أعلى مستوى لمواجهة أية تداعيات تتعلق بأزمة كورونا بمختلف قطاعات الوزارة.

وأوضح عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، أن هناك تحديث دوري للبروتوكولات العلاجية للمصابين بفيروس كورونا بما يتماشى مع تداعيات كل مرحلة وحالة المصابين كذلك، لافتا إلى أنه يتم دوريا تطويرها بالتنسيق مع الجهات المعنية ووزارة الصحة، مضيفا أن هناك إضافات جديدة من الأدوية يتم عمل الدراسات عليها حاليا للتأكد من فعاليتها، في التعامل مع الفيروس، وذلك من خلال إضافتها إلى البروكولات العلاجية، لافتا إلى أن الفترة الماضية تم إضافة عقار إيفرمكيتين أقراص، والتوسع منه في الاستخدام مع مختلف الحالات خاصة الحالات البدائية ذات الأعراض البسيطة.

وأكد عضو اللجنة العليا للبحوث الاكلينيكية بالوزارة، أن البروتوكولات العلاجية في مصر تعد من الأفضل في البروتوكولات العلاجية على مستوى العالم بالنسبة لفيروس كورونا «كوفيد 19»، لافتا إلى أن العمل بالبروتوكولات العلاجية يتم وفقا لأحدث النظم العالمية المتبعة في هذا الشأن، مناشدا المواطينن بضروروة الالتزام بتطبيق الإجراءات الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا المستجد «كوفيد19»، والالتزام بارتداء الكمامات طوال فترة التواجد خارج المنزل، والسرعة في التسجيل للحصول على لقاح كورونا للوقاية من فيروس كورونا.